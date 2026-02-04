Hay noticias sobre la condición de salud de Jeffrey Palma, de Plancha Hits

Jeffrey Palma es muy conocido por su programa sobre videos musicales Plancha Hits. (Facebook/Facebook)

Luego de que se hiciera viral un video donde se veía al presentador del programa Plancha Hits, Jeffrey Palma, en muy malas condiciones en las calles de Escazú —y su familia confirmó que había sido llevado al hospital tras ese episodio—, ahora hay buenas noticias sobre la salud del conocido como “Rey de la Plancha”.

Su tía, Arelys Ramos, confirmó que Palma ya fue dado de alta del Hospital México y que, actualmente se encuentra bajo el cuidado de sus padres, quienes lo acompañan en su recuperación.

LEA MÁS: Circula video de Jeffrey Palma, presentador de Plancha Hits, en muy malas condiciones en la calle

La familiar también aclaró que Palma fue víctima de un asalto, razón por la que estaba desorientado cuando fue grabado en la vía pública y que entre las pertenencias que le robaron estaba su teléfono celular, lo que ha dificultado la comunicación directa con él y su entorno tras el incidente.

El caso del presentador generó preocupación en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes y videos que mostraban al expresentador de televisión en un estado vulnerable.

Captan al presentador Jeffrey Palma en malas condiciones

Palma ha enfrentado problemas de salud y adicción en los últimos años, tras el fallecimiento de su esposa, lo que lo llevó a lidiar con una severa depresión y al consumo de alcohol. Además, el año pasado fue diagnosticado con cáncer de colon, lo que derivó en múltiples operaciones y tratamientos que lo obligaron a recaer en varias internaciones médicas.

LEA MÁS: Familia confirma que Jeffrey Palma está hospitalizado tras aparecer desorientado en calles de Escazú

La familia de Palma ha expresado su agradecimiento por el apoyo recibido y pide continuar las oraciones y buenos deseos mientras él se recupera en casa, rodeado de sus seres queridos.