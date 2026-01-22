Hernán Jiménez estremece a los costarricenses con poderoso mensaje que revivió a días de las elecciones

El actor y director de cine Hernán Jiménez sacudió el corazón de muchos costarricenses a pocos días de las elecciones presidenciales con un mensaje que desempolvó y que eriza la piel.

Costa Rica irá a las urnas el próximo 1.° de febrero para elegir al nuevo presidente de la República, y en medio de esa coyuntura nacional, el cineasta costarricense volvió a alzar la voz.

Hernán Jiménez es un exitoso cineasta y estandapero costarricense. Fotografía: Instagram Hernán Jiménez. (Instagram/Instagram)

Un video que volvió a tocar fibras

A través de sus redes sociales, Jiménez revivió un video que produjo en el 2018, en plena campaña electoral de aquel entonces, con el que invitaba a la población a salir a votar.

En medio del ambiente político actual, el artista decidió traer de vuelta ese mismo material audiovisual, en el que ensalza a Costa Rica y la destaca como un lugar privilegiado del mundo, pese a los desafíos que el país sigue enfrentando.

Imágenes que hacen patria

En el audiovisual, Hernán Jiménez incorpora imágenes aéreas de la espesa montaña costarricense, así como tomas de la ciudad, y resalta la idea de que somos una gran familia costarricense, aun con nuestras diferencias.

Con una narración profunda sobre lo que somos como país y con tomas que hacen un puño el corazón de cualquiera, el cineasta hace patria con su llamado a participar en las elecciones.

Hernán Jiménez hace un puño el corazón de los ticos con este mensaje

Un mensaje neutral y lleno de amor por Costa Rica

Al revivir el video, Jiménez lo acompañó con un mensaje realista, respetuoso y neutral, en medio de la coyuntura política que atraviesa el país.

“Yo no creo tener derecho (ni capacidad) de decirle a nadie cómo ni por quién votar. Pero también sé que no puedo (ni quiero) guardar silencio. Porque Costa Rica me ha dado mucho. Mucho. Y lo mínimo que puedo hacer es reiterar cuánto amo nuestro país, y sobre todo su gente. Gente buena. Mis vecinos. Los suyos.

“Este video lo hice hace 8 años, y me sorprende que aún sostenga cada palabra que aquí comparto. Lo hago con respeto, pero con absoluta convicción. Nos vemos el 1.° de febrero (no el 4, como digo en el video). Vote por y con amor. Vote”, refirió Jiménez.

Hernán Jiménez compartió este mensaje en Instagram junto al video del 2018. (Instagram/Instagram)

Reacciones no se hicieron esperar

La publicación se llenó rápidamente de reacciones y comentarios de personas que aseguraron haber sentido hasta las fibras más profundas cada una de las palabras del artista costarricense, quien una vez más logró conectar emocionalmente con el país.

