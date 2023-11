Hija de Cristiana Nassar tomó una gran decisión que tiene a la presentadora muy triste

Cristiana Nassar y su hija Nayad Nassar iniciaron juntas el programa "No tan Cristiana", en el nuevo canal ¡Opa!. Cortesía

Hace cuatro meses la presentadora Cristiana Nassar inició su programa “No tan Cristiana” junto a su hija Nayad, en el canal ¡Opa!, pero a partir de ahora le tocará continuarlo sola.

Su hija Nani, como ella le dice de cariño, renunció a la televisora, cuya decisión la tiene muy triste, pero a la vez muy feliz porque sabe que su razones la ayudarán a seguir creciendo como profesional.

La periodista estuvo más de un mes fuera del programa, porque se fue de viaje a Japón con su novio Luis Morera, y tras regresar decidió poner fin a su paso por ¡Opa!

Cristiana Nassar y su hija Nayad se separan

Según contó Nani, se va del programa porque quiere trabajar más de lleno en su proyecto personal de comunicación, que está enfocado en ayudar a las personas a hablar en público y a comunicarse asertivamente.

“Me voy del programa porque voy a trabajar en mi proyecto de comunicación, de cursos y asesorías, entonces por eso es, porque el ciclo ya terminó”, nos explicó la hija de Nassar.

Ella demás publicó en su cuenta de Instagram que se va siendo muy plena.

“Toda la vida he ido eligiendo las experiencias que me van a aportar más felicidad y donde me voy sintiendo más plena. No soy, para nada, de quedarme en circunstancias que ya cumplieron su ciclo y su tiempo en mí. Siento que hay que honrar nuestros sentires y deseos, que la vida es demasiado corta y que hay que ir detrás de aquello que nos llama, cada vez que sea posible”.

Lista para seguir sola

Nayad Nassar además dijo irse muy agradecida con el canal y que está segura que su mamá, “va a estar muy bien” mientras siga estando en televisión, que es lo que ella tanto ama.

En el programa de este jueves de “No tan Cristiana”, donde anunciaron la salida de Nani, Cristiana le agradeció por apoyarla porque, según confesó, en ese momento no se sentía tan preparada para regresar a la tele.

Nayad Nassar, estuvo con su novio en Japón por mes y medio y regresó decidida a tomar un nuevo rumbo laboral. (Instagram)

“Cuando comenzamos a hacer este programa no me sentía lista, no me sentía preparada y Nani, nadie mejor que vos que me conoces absolutamente, sabes que lo difícil que ha sido para mí reponerme del dolor de papá (su esposo fallecido). Que me acompañaras estos meses ha sido la mejor compañía, el mejor soporte, me has llenado de felicidad y amor, entonces quiero agradecerte de verdad, y con el amor que te tengo y con el desprendimiento total, quiero que hagas tu vida, tu camino, tu nueva vida en donde te pegue mejor el sol y donde seas más feliz”, dijo le dijo Cristiana Nassar a su hija.