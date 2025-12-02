Hija de dueño de grupo Uranio agradece apoyo tras muerte de su papá y da fuerte anuncio a sus seguidores

El grupo Uranio nació hace más de 45 años y era dirigido por el músico Franklin Rodríguez Solano, quien falleció hace unos días. (redes/Facebook)

La familia del grupo Uranio atraviesa uno de los momentos más duros de su historia tras la muerte de don Franklin Rodríguez Solano, dueño, bajista y voz principal de la agrupación, quien falleció el pasado 24 de noviembre a los 62 años, víctima de un infarto.

Su hija Nicole Rodríguez compartió un mensaje lleno de amor y agradecimiento en la cuenta de Facebook del grupo para todos los seguidores, que durante tantos años bailaron y disfrutaron con la música del icónico grupo originario de Cartago.

Ella recordó que Uranio nació gracias al esfuerzo de su tío José Rodríguez y que luego su papá, junto con su hermano Freddy, lo mantuvo vivo con una dedicación absoluta.

“Siempre me voy a sentir muy orgullosa del legado que dejó este gran grupo musical”, escribió Nicole, quien también destacó lo mucho que significaba la música para su papá.

Franklin Rodríguez Solano era el dueño, vocalista y músico del grupo Uranio de Cartago.

Según contó, don Franklin era un hombre entregado por completo a su familia y que siempre se sintió muy amado y afortunado.

Lamentable noticia para sus seguidores

La joven explicó que, tras su partida, Uranio no podrá continuar, tanto porque él era la esencia del proyecto como por respeto a su memoria. Además, pidió comprensión y espacio para sobrellevar el duelo que está viviendo.

“Mi papá fue un ser hermoso y único; nunca había sentido un dolor tan grande”, expresó.

Aun así, agradeció profundamente los buenos deseos de la gente y aseguró que confía en que el público siempre recordará el talento y carisma que distinguieron a su padre.

El grupo Uranio ha popularizado temas como “Camino hacia el altar”. “Ella” y “Recuerdos de amor” y tiene más de 45 años de trayectoria musical.