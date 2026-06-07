Hija de querida figura de Teletica rompió el silencio tras constantes comentarios sobre su peso

La hija de Karla Murillo aseguró que cualquier cambio que realice será por bienestar personal y no para complacer a otras personas.

Nathaly Agüero, conocida en redes sociales como Naty Agüero e hija de Karla Murillo García, actriz que interpreta a Eduviges en el programa ¡Qué buena tarde!, abrió su corazón y habló sobre los comentarios que ha recibido acerca de su peso.

Por medio de un video publicado en TikTok, la emprendedora reveló que incluso existe un perfil falso que constantemente le recuerda que ha subido de peso.

“Hay un perfil falso que me recuerda todos los días que he subido de peso”, contó mientras mostraba algunos de los mensajes y comentarios que recibe en sus redes sociales.

Naty reconoció que al inicio estas situaciones sí le afectaban emocionalmente.

“Al principio dolía. Realmente cuando uno está trabajando no se da cuenta que estas cosas pasan, pero la verdad me di cuenta de que yo no soy un número, no soy lo que peso, no soy lo que como”, expresó.

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La joven explicó que tomó la decisión de iniciar un proceso personal relacionado con su bienestar, pero dejó claro que no lo hará para complacer a otras personas ni por la presión de los comentarios.

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La joven es hija de Karla Murillo. captura (captu/cortesía)

Naty Agüero decidió hablar abiertamente sobre los comentarios que recibe en redes sociales acerca de su apariencia física. (captu/cortesía)

“Es por mí y por lo que necesito”, afirmó.

Incluso aprovechó para enviar un mensaje a la persona que, según contó, crea perfiles falsos para seguir escribiéndole sobre el tema.

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“A ese perfil que bloqueo y se hace otros perfiles falsos, gracias por el empujoncito”, comentó, adelantando que compartirá parte de ese proceso con sus seguidores.

Tras la publicación, muchas personas le enviaron mensajes de apoyo y ánimo. Muchos destacaron que el peso de una persona no define su valor y recordaron la importancia de pensar antes de hacer comentarios sobre la apariencia física de los demás.

Actualmente, Naty se dedica a impulsar su emprendimiento, ubicado en City Mall, en Alajuela, además de mantener una activa presencia en redes sociales, donde suele compartir aspectos de su vida personal y profesional.