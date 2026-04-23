Imitador de Repretel abrió su corazón para hablar de su enfermedad y cómo la enfrenta

El cantante e imitador Ayran Morales, conocido por su personaje Weedny Wax y sus participaciones en Repretel, sorprendió a sus seguidores al revelar que padece colitis ulcerativa crónica inespecífica (CUCI), una enfermedad que afecta el sistema digestivo.

Tras varios días con síntomas intensos, como fiebre, labios resecos y presencia de sangre en sus heces, decidió someterse a diversos exámenes médicos.

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Inicialmente, con la Caja, los resultados apuntaban a una infección estomacal, pero al no presentar mejoría, acudió a un centro privado donde le realizaron estudios más profundos.

Weedny Wax se dio a conocer en Repretel. (Imitadoracr/Instagram)

“No podía dormir, pasaba con muchísimo dolor en el estómago, era como que se me iba a reventar, tenía una inflamación muy inmensa. En el seguro los exámenes salían bien, que tenía como una infección en el estómago”, reveló.

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Una enfermedad crónica y hereditaria

El diagnóstico final confirmó que se trata de una condición crónica, que en su caso también tiene un componente hereditario. Según explicó, factores como los desórdenes alimenticios del pasado pudieron haber influido en su desarrollo.

“Es una enfermedad que va a estar siempre y en el momento que yo no me cuide se me puede hacer una úlcera en el colon y convertirse en un cáncer; eso en un caso superdrástico”, recalcó.

Weedny Wax ama lo que hace. (Cortesía/Cortesía)

El reto de seguir en los escenarios

A pesar de los fuertes dolores, Morales continuó cumpliendo con sus compromisos laborales. El artista realiza entre ocho y diez presentaciones por semana y, según explicó, no quería fallarle a su público.

“Yo vivo una vida que en el escenario es muy divertida, muy linda, muy alegre, pero obviamente, cuando yo me siento mal, como el día que me hicieron la colonoscopia y me hicieron una biopsia, no quería quedar mal con el show, pero donde yo cantaba, sentía que me estaba pegando tironazos en el estómago”, mencionó.

Además, manifestó su preocupación por la gira que mantiene junto a la actriz Marcela Ugalde, conocida por su personaje de Tía Elvira.

Cambios en su estilo de vida

Antes de conocer su diagnóstico, el artista ya había iniciado un cambio en sus hábitos, motivado por su deseo de mejorar su imagen. En los últimos meses logró perder cerca de 20 kilos gracias al ejercicio y una mejor alimentación.

“Ahora lo estoy haciendo por un bienestar personal, me alegra comer bien y hacer ejercicio”, agregó.

El imitador ahora tiene que cuidarse y seguir las recomendaciones. (Cortesía/Cortesía)

Sin embargo, tras el diagnóstico, estos cambios se volvieron aún más necesarios. Morales deberá seguir un tratamiento fuerte para controlar la inflamación y cuidar estrictamente su dieta.

Actualmente, reconoce que siente temor al momento de alimentarse, ya que debe evitar productos como dulces y bebidas alcohólicas, algo que le resulta difícil, pero necesario para su salud.