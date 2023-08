Influencer Allison Bastos pide respeto y que no opinen sobre el cuerpo de los demás

Allison Bastos es una reconocida influencer y embajadora de marca en Instagram. Instagram

La influencer Allison Bastos, quien agarró más popularidad por ser la exnovia del también generador de contenido El Dari, les pidió a sus seguidores respeto y que dejen de opinar sobre el cuerpo de los demás.

La josefina aseguró que ella ahora más bien se ríe de los comentarios que hacen sobre su cuerpo, pero que quiso generar conciencia sobre este tema porque todavía hay personas que “les duele” y “las deprime” cuando las señalan por ser gorditas, bajas, muy delgadas o con el cabello de otra forma, etcétera.

“Yo estuve ahí (entre los que se sienten mal), y me costó salir hasta que entendí que mi seguridad no la define lo que dice un número en una pesa. Mis ejercicios y mi alimentación los hago por salud y si hay días en los que no pienso así y qué, es normal”, escribió en un posteo que hizo junto a un video donde sale bailando y en el que afirma sentirse linda y con un cuerpazo.

Influencer Allison Bastos pide no hablar de los cuerpos de los demás

Además, agradeció a sus seguidoras por ser “tan lindas conmigo” y decirle las cosas que la ayudan a no sentirse mal y a amarse cada día más tal y como es.

“Ojalá pudiéramos ser así entre todas las mujeres”, recalcó.

En el video ella además señala que ella se siente linda como es y que ella no anda opinando del cuerpo de los demás y que más bien se ríe de lo que los demás piensen de sus curvas.

LEA MÁS: Mujer denuncia a El Dari por supuestamente grabarle el trasero con el cel

Allison fue novia del influencer Darío Durán por varios años; sin embargo, hace tan solo unos días decidieron terminar su relación una vez más.

En febrero de 2022 también se habían distanciado luego que una mujer denunciara en redes sociales que El Dari le había grabado el trasero sin su consentimiento y lo pusiera en evidencia con un video.

En esta ocasión no ha salido a relucir las razones por las que terminaron.