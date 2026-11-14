Influencer Sharon Castillo se da cuenta de un increíble horror en un tatuaje que se hizo su mamá en su honor

Mientras retaba a su mamá a responder preguntas en menos de 30 segundos y a cambio de cada respuesta correcta le entregaba $20 o 100 dólares, la influencer Sharon Castillo se dio cuenta del horror del tatuaje que su mamá se había hecho.

La creadora de contenido consultó a su madre, Yodana Cambronero, sobre las fechas de nacimiento de su hermano menor y de ella, una consulta que cualquiera pensaría que era “pan comido” para ella.

Sharon Castillo es una reconocida influencer de Costa Rica. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Influencer Sharon Castillo le dio a su hermano menor un lujoso regalo de cumpleaños que cualquiera desearía recibir

La señora respondió primero sobre la fecha de nacimiento de su hijo menor: el 10 de marzo de 2002. Después, Castillo le consultó sobre la suya y Cambronero, sin titubear, dijo que era el 21 de enero de 1991.

“¿Usted por qué se hizo ese tatuaje?”

Sharon se quedó extrañada por la fecha que dijo su mamá, quien le recalcó que a ella le resultó fácil responder porque lleva ambas fechas tatuadas en la muñeca de uno de sus brazos.

Cuando Sharon comprobó el tatuaje de su fecha de nacimiento, se enteró de que el año estaba mal, pues ella no nació en el 91, sino en el 96.

LEA MÁS: Sharon Castillo lloró al hablar del amor y confesó qué no permitirá en su futura relación

“Ma, yo acaso nací en el 91. ¿Usted por qué se hizo ese tatuaje? Pero acaso yo tengo 36 años. Mami, ¿cómo se le ocurre? Yo soy del 96. Me explica eso, por favor. No es posible que usted no sepa mi fecha de nacimiento”, dijo Sharon mientras reclamaba a su mamá en un video que compartió en TikTok.

Esto le pasó a la mamá de la influencer Sharon Castillo con un tatuaje que se hizo

La reacción de la mamá

“¿Cómo no voy a saber cuándo nació usted? Aquí está la fecha,” dijo la señora.

Cuando su hija le recalcó que había nacido en 1996, Yodana reaccionó.

“¿Me hice mal este tatuaje? No lo puedo creer”, refirió.

La gente comenzó a comentar la publicación, pero lejos de criticar a Yodana por olvidar el año de nacimiento de su primera hija, bromearon con lo dispersas que son ambas.

LEA MÁS: Influencer Sharon Castillo llora desconsoladamente por algo muy triste que le pasó