Jafet Jerez “canta” que su problema con César Fuentes inició en Nace una estrella por esta razón

Jafet Jerez fue finalista de Nace una estrella. (MAYELA LOPEZ)

La cantante Jafet Jerez no le encuentra ni pies ni cabeza a la demanda por injurias y calumnias que su colega y excompañero en Nace una estrella (NUE), César Fuentes, anunció que interpondrá en contra de ella en los próximos días.

Según consideró la finalista de NUE, César debería poner las barbas en remojo, recordar el altercado que vivieron en el concurso de canto de canal 7 y sentarse a conversar con ella antes de tomar la medida legal.

Jerez lamentó que César recurra a la vía judicial antes de buscarla y hablar con ella, pues asegura que el problema entre ellos es personal, que inició desde su participación en NUE y que Francinny Quirós –exnovia de Fuentes y amiga de ella– poco tiene que ver en esto.

“Él también tiene que poner su barba en remojo y reconocer las cosas que hizo mal, pero eso es inteligencia personal de cada quien, yo no puedo hacer nada ahí. Lo único que puedo hacer es invitarlo a que se autoanalice, que recuerde que es una enemistad que él la creó, porque él la creó, yo nunca tuve un problema con él previo a que se pusiera de acuerdo con otro compañero en el programa (NUE) para serrucharme el piso y él lo dijo con sus palabras: ‘le estoy dando durísimo a Jafet’. Él debe de recordar eso”, manifestó.

Jerez dijo que le molesta mucho que César actúe como si entre ellos no hubiera pasado nada, cuando la realidad es muy distinta, pues hasta consideró que su excompañero tuvo opiniones xenofóbicas en el programa. Jafet es salvadoreña.

“Él actúa ahorita como si mis opiniones negativas contra él son infundadas y eso es lo que a mí me molesta. Él debería venir y reconocer que me tiró una pedrada en el programa, y ahora espera que yo tenga un buen concepto de él. Lo mío es personal, no es por Francinny, porque él a mí me hizo mucho daño y cuando yo me acerqué para decirle que habláramos, su respuesta textual fue: ‘usted sabe cómo es esto’. No sé por qué se ofende, y ahora actúa como si él no hubiera hecho nada”, mencionó.

Jafet dijo que esperará uno de los dos escenarios: la demanda o la conversación, pero sí fue enfática en que nada ni nadie le robará la paz ni los momentos de felicidad que está viviendo en su carrera artística.

Jafet Jerez consideró xenofóbicos estos comentarios de César Fuentes

La versión de César Fuentes

César Fuentes anunció este miércoles que demandará a Jafet Jerez porque asegura que de unos meses para acá viene siendo víctima de acoso, ofensas y violencia por comentarios que ella ha hecho públicamente en su contra.

“Vamos a proceder legalmente para que se acabe esta situación que he tratado de ignorar desde el año pasado”, anunció Fuentes en su Instagram.

El artista mencionó que su abogado ya está trabajando en la demanda que sería por injurias y calumnias.

“Las cosas tienen un límite y creo que ofender a uno en redes sociales, públicamente, incitar a la gente a que lo odie y a que lo difame y lo insulte de la manera en que se me ha insultado a mí, creo que sí es necesario llevarlo a lo legal y ya después cuando todo se formalice daremos la información pertinente”, enfatizó.

Fuentes no entró en detalles sobre los comentarios que lo tienen tan molesto, porque será en los estrados judiciales donde buscará aclarar todo, lo que sí mencionó es que esas cosas que se han dicho de él lo han afectado emocional, personal y laboralmente.

César Fuentes dice que él y Ari Herrera, su actual pareja, ya soportaron mucho odio. (Instagram)

“No tengo contacto con Jafet, tengo sus redes sociales bloqueadas por completo para no tener que estar viendo esas cosas, cosas que me afectan a mí muchísimo emocionalmente, laboralmente, personalmente”, refirió.