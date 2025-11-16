Jafet Jerez cuenta cómo sobrevivió en Europa tras robo que hasta golpeada la dejó

Jafet Jerez reveló cómo hizo para sobrevivir en Europa durante nueve días luego del robo que sufrió y por el que hasta fue golpeada.

La cantante contó a inicios de noviembre que en Florencia, Italia, le robaron su bolso con todos los documentos y tarjetas mientras esperaba ver el atardecer en el Duomo, una situación que le dejó con una mano adelante y otra atrás.

Jafet Jerez ganó mucha popularidad como cantante tras su paso por Nace una estrella, en el 2023. Fotografía: Instagram Jafet Jerez. (Instagram/Instagram)

Esta semana, tras regresar al país, la exparticipante de Nace una estrella habló de cómo se la jugó en el otro lado del mundo tras el robo y aprovechó para darle a sus seguidores dos consejos muy valiosos que podrían marcar la diferencia en un caso así.

“Dos cosas muy importantes. La primera: tengan sus números de cuenta, yo no los tenía y una de mis tarjetas se acababa de vencer y no se imaginan el dolor que fue bloquear esa tarjeta; así que tengan las contraseñas y las cuentas bancarias. Y otro: nunca dejen todo el dinero en la misma cartera, jamás, eso nunca se hace. Yo llevé dinero y lo separé, uno en una maleta y otro en otra, por cualquier cosa”, dijo Jerez en un principio.

Así sobrevivió Jafet Jerez en Europa tras robo en Italia

Luego confesó que una de las integrantes de la familia costarricense que la salvó en Italia tuvo una idea que marcó la diferencia y que a ella jamás se la habría ocurrido por cómo estaba ante la situación que sufrió.

“Estas chiquillas me salvaron cómo no tienen idea. A una de ellas se le ocurrió prestarme una de sus tarjetas, sacó el dinero que tenía ahí y yo metí esa tarjeta al teléfono y a través de mi cuenta bancaria pasaba dinero a esa tarjeta y con Google Pay podía pagar, así que les dejo este tip”, refirió Jafet por medio de sus redes sociales.

Jerez contó en noviembre que un hombre la distrajo con el cuento de venderle un “selfie stick” y mientras ella rechazaba la compra, otro se aprovechó para llevarse su cartera.

Como en el bolso iban sus Airpods, activó el GPS hasta llegar donde estaban los ladrones, y en forcejeo por recuperar sus audífonos y ver qué más tenían de ella, recibió un fuerte golpe en su pecho.

Jafet no recuperó más que los Airpods y a pesar de la fea experiencia dijo que eso no iba a echar a perder su viaje, y así fue.