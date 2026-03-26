Janeth García regresó a la televisión a tres meses de convertirse en mamá

La periodista y presentadora Janeth García regresó a la televisión este miércoles, a tres meses y medio de convertirse en mamá por primera vez.

“Muy feliz de estar de regreso”, publicó la exfigura de Repretel y Multimedios al reencontrarse con la pantalla chica costarricense en el programa Qué buena tarde.

Janeth García celebró con varias fotos como esta su regreso a la televisión. Fotografía: Instagram Janeth García. (Instagram/Instagram)

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Su esperado regreso a Teletica

Janeth volvió a las cámaras en Teletica, empresa a la que llegó en el 2024 como participante de Mira quién baila.

Tras su paso por el reality, la comunicadora continuó apareciendo como presentadora invitada en ¡Qué buena tarde!, espacio que justamente marcó su regreso este miércoles.

Por ahora se desconoce si García solo participó en el programa este miércoles o si continuará por unos días más, ya que Natalia Rodríguez, figura titular del espacio, está de viaje por Egipto.

Janeth García se convirtió en mamá en diciembre pasado. Fotografía: Instagram Janeth García. (Instagram/Instagram)

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Radiante tras su maternidad

La risueña periodista no solo volvió a la TV, sino que también llamó la atención por lo bien que luce.

Frente a cámaras, García presumió su figura y dejó ver que recuperó sus curvas tras el embarazo, robándose las miradas de los televidentes.

Janeth García ya había colaborado en anteriores ocasiones en ¡Qué buena tarde! (Instagram/Instagram)

Su nueva etapa como mamá

Janeth García dio a luz el 11 de diciembre del 2025 a su hija Elena Quesada García, quien ya se acerca a los cuatro meses de vida.

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La comunicadora vive una etapa muy especial combinando su faceta como mamá primeriza con su regreso a la televisión y la de creadora de contenido en redes.