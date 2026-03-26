Farándula

Janeth García regresó a la televisión a tres meses de convertirse en mamá

“Muy feliz”, afirmó la periodista y presentadora en su reencuentro con la pantalla chica costarricense

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Por Manuel Herrera

La periodista y presentadora Janeth García regresó a la televisión este miércoles, a tres meses y medio de convertirse en mamá por primera vez.

“Muy feliz de estar de regreso”, publicó la exfigura de Repretel y Multimedios al reencontrarse con la pantalla chica costarricense en el programa Qué buena tarde.

Janeth García
Janeth García celebró con varias fotos como esta su regreso a la televisión. Fotografía: Instagram Janeth García. (Instagram/Instagram)

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Su esperado regreso a Teletica

Janeth volvió a las cámaras en Teletica, empresa a la que llegó en el 2024 como participante de Mira quién baila.

Tras su paso por el reality, la comunicadora continuó apareciendo como presentadora invitada en ¡Qué buena tarde!, espacio que justamente marcó su regreso este miércoles.

Por ahora se desconoce si García solo participó en el programa este miércoles o si continuará por unos días más, ya que Natalia Rodríguez, figura titular del espacio, está de viaje por Egipto.

Janeth García
Janeth García se convirtió en mamá en diciembre pasado. Fotografía: Instagram Janeth García. (Instagram/Instagram)

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Radiante tras su maternidad

La risueña periodista no solo volvió a la TV, sino que también llamó la atención por lo bien que luce.

Frente a cámaras, García presumió su figura y dejó ver que recuperó sus curvas tras el embarazo, robándose las miradas de los televidentes.

Janeth García se despidió una vez más del público de canal 7 y en medio de su adiós soltó una verdad sobre Yiyo Alfaro, con quien hizo yunta en cámaras en el último mes.
Janeth García ya había colaborado en anteriores ocasiones en ¡Qué buena tarde! (Instagram/Instagram)

Su nueva etapa como mamá

Janeth García dio a luz el 11 de diciembre del 2025 a su hija Elena Quesada García, quien ya se acerca a los cuatro meses de vida.

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La comunicadora vive una etapa muy especial combinando su faceta como mamá primeriza con su regreso a la televisión y la de creadora de contenido en redes.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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