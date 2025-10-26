Farándula

Janeth García tuvo su baby shower y una conocida periodista animó la fiesta

Janeth García, exparticipante de Mira quién baila, tiene siete meses de embarazo

Por Silvia Núñez

La periodista Janeth García celebró este domingo la bienvenida previa de su hija Elena, quien está a pocas semanas de nacer.

Una colega suya fue la encargada de animar el baby shower, que se realizó en la provincia de Alajuela.

Melissa Durán y Janeth García son muy amigas, además de colegas.
Melissa Durán y Janeth García son muy amigas, además de colegas. (redes/Instagram)

Se trató de Melissa Durán, presentadora de Noticias Repretel, quien fue la maestra de ceremonias del hermoso evento.

La exparticipante de Mira quién baila (MQB) en su primera temporada, tiene siete meses de embarazo y su bebé estaría para nacer el 24 de diciembre.

Todos felices por Elena

Amigos y familiares de Janeth y de su novio Ricardo Quesada fueron convocados en horas de la mañana para compartir un delicioso desayuno y jugar un rato.

Janeth participó en MQB junto con el bailarín Michael Rubí, quien, obviamente, estaba invitado; sin embargo, no pudo asistir porque venía de regreso de México a esas horas. La mamá del bailarín sí estuvo entre los invitados.

Además, fueron las grandes amigas de Janeth, Sharon Segura y Johanna Yepes.

