Jennifer Segura ya no oculta a su nuevo amor y durante el concierto de Karol G presumió que está bien enamorada.
La presentadora de Teletica y su novio Sergio Solano estuvieron entre las miles de almas que asistieron a la primera fecha de “Viajando por el mundo” en el Estadio Nacional.
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Segura realizó algunas publicaciones en Instagram del show de La Bichota y entre las imágenes que compartió hay una donde se muestra junto a su galán.
Felices y enamorados
La foto es en blanco y negro y ambos se muestra bastante sonrientes y enamorados junto a quien parece ser una amiga de la presentadora de Buen día.
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Jennifer y Sergio no han hablado abiertamente de su historia de amor, pero han confirmado que están juntos con fotos de paseos que ha compartido y momentos familiares de él en los que ella ha estado presente.