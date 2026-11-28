Jennifer Segura ya no oculta a su nuevo amor y durante el concierto de Karol G presumió que está bien enamorada.

La presentadora de Teletica y su novio Sergio Solano estuvieron entre las miles de almas que asistieron a la primera fecha de “Viajando por el mundo” en el Estadio Nacional.

Jennifer Segura, presentadora de Buen día, se dio una nueva oportunidad en el amor, esta vez con Sergio Solano. (redes/Captura de video)

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Segura realizó algunas publicaciones en Instagram del show de La Bichota y entre las imágenes que compartió hay una donde se muestra junto a su galán.

Felices y enamorados

La foto es en blanco y negro y ambos se muestra bastante sonrientes y enamorados junto a quien parece ser una amiga de la presentadora de Buen día.

Jennifer Segura y Sergio Solano ya disfrutan de su amor con mayor libertad. (Instagram/Instagram)

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Jennifer y Sergio no han hablado abiertamente de su historia de amor, pero han confirmado que están juntos con fotos de paseos que ha compartido y momentos familiares de él en los que ella ha estado presente.