Jill Paer critica forma de vestir de algunos ticos y da clases de cómo es buen chaine para salir

Jill Paer asegura que ahora todos usan "uniforme" al vestir solo camiseta en jens para ir a San José. (Rafael Pacheco Granados)

Jill Paer acostumbra decir las varas como son, como decimos aquí en La Teja, y esta vez criticó la forma de vestir de muchos ahora y mostró, según su parecer, cómo hay que ir vestido a San José.

La presentadora del espacio de cocina ¡Qué rico! hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde lanzó la interrogante: “¿Han ido a San José recientemente? Sin importar el día, si se fijan en la gran mayoría de personas, casi todos andan como un “uniforme”, jeans + camiseta. Al menos eso es lo que yo observé“.

La chef agregó que antes no era así y que, especialmente los domingos, “daba gusto ir a San José a ver a hombres, mujeres y niños todos vestidos elegantes para ir a misa”.

Jill aseguró que cuando ella sale trata de vestirse bien y más cuando tiene algún compromiso importante, pues es de las que planea con antelación qué se va a poner.

Jill Paer contó que tenía 21 años de no ponerse este traje y que a ella le gusta salir bien vestida siempre. (redes/Instagram)

Precisamente, este martes que tenía que salir se “encontró” un traje que tenía al menos 21 años sin usar y decidió ponérselo para mostrar ese buen vestir que, a su criterio, ya dejó de existir.

“Es un poco caliente y hoy hacía un poco de frío con esas lluvias. Recuerdo que antes no me gustaba, pero hoy me sentí bien llevarlo puesto. No tengo nada en contra de usar jeans y una camiseta, si es lo que hace que uno se sienta cómodo, pero siento que la chispa en el vestuario alegra y atrae”, publicó.

La experta en cocina y amante del afrecho confesó que cuando está en su casa siempre suele andar con ropa “vieja y manchada” para sentirse libre de ensuciarse por su trabajo con las plantas, pero que cuando sale, trata de lucir siempre muy elegante.

