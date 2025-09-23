Farándula

Jimmy Kimmel regresa a la televisión en EE.UU. entre polémica y boicot de cadenas

El comediante vuelve a la pantalla tras una semana de suspensión por presiones políticas, pero su programa no será transmitido en todo el país debido al rechazo de dos grandes compañías televisivas

Por AFP y Redacción LT

El popular comediante Jimmy Kimmel regresa este martes a la televisión estadounidense con su programa nocturno, después de una semana de suspensión que generó debate sobre la libertad de expresión en EE.UU.. La cadena ABC, propiedad de Disney, tomó la decisión de volver a transmitir el espacio, aunque no en todo el territorio.

La cadena ABC suspendió el programa de Jimmy Kimmel luego de críticas por un monólogo sobre el asesinato del activista Charlie Kirk.
Jimmy Kimmel regresa a la televisión estadounidense tras una suspensión de una semana, en medio de polémicas por la libertad de expresión y amenazas políticas. (PATRICK T. FALLON/AFP)

El boicot de Sinclair y Nexstar

Pese al regreso, dos compañías con fuerte presencia en la televisión estadounidense, Sinclair Broadcast Group y Nexstar Media Group, anunciaron que mantendrán el boicot contra el show. En conjunto, controlan más de 50 canales afiliados a ABC, lo que significa que el programa “En Vivo con Jimmy Kimmel” no podrá ser visto en amplias regiones del país.

Las empresas exigen disculpas públicas del comediante y acciones concretas hacia el grupo conservador Turning Point USA, fundado por el fallecido activista Charlie Kirk, cuyo asesinato detonó la controversia.

Disney cedió ante la presión, pero decidió retomar

La cadena ABC suspendió el programa “Jimmy Kimmel Live!” tras comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
El programa nocturno “En Vivo con Jimmy Kimmel” vuelve al aire en ABC, aunque cadenas como Sinclair y Nexstar mantienen un boicot parcial. (CHRIS DELMAS/AFP)

La suspensión ocurrió el 17 de septiembre, cuando Disney retiró el programa tras amenazas del gobierno de Donald Trump de cancelar licencias de transmisión. La compañía consideró que algunos comentarios de Kimmel habían sido “inoportunos” e “insensibles”.

Sin embargo, tras conversaciones con el presentador, Disney resolvió que el programa debía regresar a su horario habitual.

Reacciones divididas en la política estadounidense

Donald Trump aseguró que Jimmy Kimmel “debió ser despedido hace mucho tiempo” tras la polémica por sus comentarios sobre Charlie Kirk.
El comediante Jimmy Kimmel enfrenta un regreso marcado por la controversia, luego de críticas a Donald Trump y el debate sobre el asesinato del activista Charlie Kirk. (MANDEL NGAN ROBYN BECK/AFP)

Las críticas de Jimmy Kimmel hacia los intentos de la derecha de capitalizar políticamente la muerte de Kirk encendieron las alarmas en sectores conservadores y motivaron la reacción del propio Trump. El presidente calificó la suspensión del programa como una “gran noticia para Estados Unidos” y pidió que otros conductores como Jimmy Fallon y Seth Meyers fueran también retirados del aire.

No obstante, la medida también generó rechazo dentro de sectores de la derecha. El senador republicano Ted Cruz y el presentador Tucker Carlson expresaron dudas sobre la conveniencia de silenciar voces críticas en los medios.

