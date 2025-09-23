Jimmy Kimmel regresa a la televisión en EE.UU. entre polémica y boicot de cadenas

El popular comediante Jimmy Kimmel regresa este martes a la televisión estadounidense con su programa nocturno, después de una semana de suspensión que generó debate sobre la libertad de expresión en EE.UU.. La cadena ABC, propiedad de Disney, tomó la decisión de volver a transmitir el espacio, aunque no en todo el territorio.

Jimmy Kimmel regresa a la televisión estadounidense tras una suspensión de una semana, en medio de polémicas por la libertad de expresión y amenazas políticas. (PATRICK T. FALLON/AFP)

El boicot de Sinclair y Nexstar

Pese al regreso, dos compañías con fuerte presencia en la televisión estadounidense, Sinclair Broadcast Group y Nexstar Media Group, anunciaron que mantendrán el boicot contra el show. En conjunto, controlan más de 50 canales afiliados a ABC, lo que significa que el programa “En Vivo con Jimmy Kimmel” no podrá ser visto en amplias regiones del país.

Las empresas exigen disculpas públicas del comediante y acciones concretas hacia el grupo conservador Turning Point USA, fundado por el fallecido activista Charlie Kirk, cuyo asesinato detonó la controversia.

Disney cedió ante la presión, pero decidió retomar

El programa nocturno “En Vivo con Jimmy Kimmel” vuelve al aire en ABC, aunque cadenas como Sinclair y Nexstar mantienen un boicot parcial. (CHRIS DELMAS/AFP)

La suspensión ocurrió el 17 de septiembre, cuando Disney retiró el programa tras amenazas del gobierno de Donald Trump de cancelar licencias de transmisión. La compañía consideró que algunos comentarios de Kimmel habían sido “inoportunos” e “insensibles”.

Sin embargo, tras conversaciones con el presentador, Disney resolvió que el programa debía regresar a su horario habitual.

Reacciones divididas en la política estadounidense

El comediante Jimmy Kimmel enfrenta un regreso marcado por la controversia, luego de críticas a Donald Trump y el debate sobre el asesinato del activista Charlie Kirk. (MANDEL NGAN ROBYN BECK/AFP)

Las críticas de Jimmy Kimmel hacia los intentos de la derecha de capitalizar políticamente la muerte de Kirk encendieron las alarmas en sectores conservadores y motivaron la reacción del propio Trump. El presidente calificó la suspensión del programa como una “gran noticia para Estados Unidos” y pidió que otros conductores como Jimmy Fallon y Seth Meyers fueran también retirados del aire.

No obstante, la medida también generó rechazo dentro de sectores de la derecha. El senador republicano Ted Cruz y el presentador Tucker Carlson expresaron dudas sobre la conveniencia de silenciar voces críticas en los medios.

