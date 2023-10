Joaquín Yglesias se reencontró con la persona que le ayudó a demostrar que él es más que una buena voz

Joaquín Yglesias es uno de los cantantes más atractivos del país. (Marcela_Bertozzi)

El guapo cantante Joaquín Yglesias se reencontró con una amiga muy especial con la que revivió un capítulo muy simpático de su vida.

Fue en el camerino de Nace una estrella donde, el domingo pasado, el tenor y la talentosa muchacha se volvieron a cruzar en el camino y él no desaprovechó la oportunidad y hasta foto se tomó.

Con la mujer con quien se reencontró Joaquín fue con la bailarina Alhanna Morales, quien fue su pareja y coreógrafa el año pasado en Dancing with the Stars.

Joaquín Yglesias hizo esta publicación en su Instagram. (Instagram)

“Tras bambalinas de Nace una estrella recordando viejos tiempos de Dancing con mi amiga y espectacular bailarina Alhanna”, puso Yglesias en un posteo que hizo en Instagram junto a dos imágenes que se tomó modelando y bailando con Morales.

“Amigo, te quiero”, reaccionó la joven bailarina al atractivo cantante, quien demostró sus dotes para el baile hace un año en la competencia de “ballroom” del canal del trencito.

Aunque no ganaron la sétima temporada de Dancing with the Stars, Alhanna llevó a Joaquín hasta la gala final del programa, donde se midieron con Lorna Cepeda (primer lugar), Kimberly Loaiza (segundo lugar) y Mauricio Hoffmann (cuarto lugar).

El puesto que logró Joaquín en la competencia no sorprendió porque Alhanna ya tenía en su historial el triunfo en ese concurso junto al comediante Alex Costa, en el 2014, cuando Teletica produjo Dancing por primera vez.

¿Será que Joaquín y Alhanna preparan una coreografía juntos y nos sorprenden con una presentación especial en Nace una estrella?