Joel Campbell opina sobre participación de su hermana Katherine en Mira quién baila

Joel Campbell se refirió este sábado a la participación de su hermana en Mira quién baila. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Joel Campbell se refirió este sábado a la participación de su hermana Katherine en la segunda temporada de Mira quién baila.

La doctora es una de las 10 estrellas que eligió Teletica para su reality de baile, que inició el pasado 14 de setiembre.

Este sábado, Campbell estuvo en el ensayo general para la segunda gala del programa y habló en las redes sociales de MQB sobre la participación de Kathy en el show.

¿Qué dice Joel Campbell de la participación de su hermana en Mira quién baila?

“Me siento feliz de verla disfrutando, la veo contenta, la veo desenvolviéndose muy bien y nosotros en la familia (estamos) felices por ella porque la vemos sintiendo, disfrutando y haciendo lo que le gusta”, afirmó Joel.

El jugador de Liga Deportiva Alajuelense contó que en su casa nunca faltó la música, por eso Katherine está desempeñándose tan bien en la pista, a pesar de que hay ritmos nuevos que nunca la han visto bailar.

“Ella lo está haciendo muy bien y estamos contentos. Como hermano, el consejo que le doy es que disfrute al máximo la experiencia. Estamos muy orgullosos de ella”, refirió el futbolista rojinegro.

Katherine confesó sentirse feliz de que su hermano la acompañara este sábado, ya que por su agenda es complicado que asista en otros momentos.

Katherine Campbell y Erick Vásques en su debut en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Casi no tiene tiempo para venir a estas cosas porque siempre está convocado a algo y le agradezco montones por venir a apoyarme como lo hacen siempre él, mi cuñada, toda mi familia, mi hermana, mi otro hermano que no le gusta aparecer, pero también ahí está apoyando”, comentó Katherine.

