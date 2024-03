Johanna Solano muestra su cuerpazo y agradece al veganismo

Johanna Solano dejó sin aliento al mostrar su cuerpazo. (Instagram)

La siempre guapa y risueña Johanna Solano mostró este viernes sus cuadritos y el cuerpazo que tiene al hablar, una vez más, sobre el veganismo.

Solano modificó sus hábitos alimenticios desde inicios del año pasado, motivada por el bienestar animal, según ha dicho en múltiples ocasiones.

Este viernes, la exreina de belleza volvió a hablar de las virtudes de ese estilo de alimentación y que lamentó no haber conocido antes.

Johanna Solano hizo esta publicación en Instagram este viernes. (Instagram)

“Desde que tengo memoria he disfrutado mi vida al 1000 por ciento, cada año, cada etapa, cada rol, y gracias a Dios he tenido salud. Pero si hubiera sabido mucho antes lo que sé hoy, y que podía sentirme así de increíble (física y mentalmente), uffff, habría modificado mis hábitos alimenticios sin dudarlo”, dijo la guapa exmiss Costa Rica.

En el comentario que posteó en Instagram con tres fotos –dos de ella en el gimnasio modelando su cuerpazo y una más rodeada de vacas– Joha reconoció que dejar de comer carne y productos derivados de los animales le ha hecho muy bien.

“Cuánta paz y energía habría ganado, de cuánta basura habría librado a mi cuerpo y cuánto sufrimiento hubiera evitado. Me consuela saber que aunque me tardé, cambié”, continuó.

Johanna Solano celebró la paz y energía que le aportó el veganismo a su vida. (Instagram)

Distinto a otras ocasiones, en esta oportunidad Johanna no bloqueó los comentarios en su publicación como sí lo hizo a finales de octubre, cuando habló largo y tendido sobre ese estilo de alimentación que lleva.

“De una aclaro: no tengo nada contra los carnívoros. No los juzgo, no los odio. Solamente comparto mi experiencia y no permito comentarios porque no hago esto para recibir retroalimentación (ni buena, ni mala)”, escribió en aquel momento, antes de hablar de su experiencia siendo vegana.

Joha se “estrenó” en el veganismo a inicios del año pasado.