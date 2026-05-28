Johanna Villalobos defendió a Rodrigo Lagunas tras polémico comentario que hizo sobre las mujeres

El más reciente episodio del pódcast de Johanna Villalobos generó discusión en redes sociales luego de que sus invitados compartieran opiniones sobre las expectativas que tienen al momento de iniciar una relación sentimental.

En el programa participaron el periodista Alejandro Coto, el coach Jorge Chaverri y el músico Rodrigo Lagunas.

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Sin embargo, uno de los temas que más reacciones provocó fue el relacionado con OnlyFans, cuando Villalobos consultó a sus invitados si estarían dispuestos a mantener una relación con una persona que forme parte de esa plataforma.

Johanna Villalobos defendió la opinión de los invitados a su pódcast. (Johanna Villalobos/Instagram)

El pódcast de Johanna Villalobos reunió a tres invitados. (Pódcast de Johanna Villalobos/YouTube)

Las respuestas que generaron controversia

Los tres invitados manifestaron que a ellos no les gustaría y dieron sus razones, pero tras la publicación del episodio, algunos usuarios reaccionaron con críticas e incluso insultos dirigidos hacia ellos.

“Y procede a invitar a un poco de maes ignorantes″, escribió una usuaria, por lo que Johanna salió en defensa de sus invitados.

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“Estos chicos en el pódcast no le faltaron el respeto a nadie, yo estaba ahí, a ninguna mujer, ellos simplemente dijeron lo que les gustaba y querían y buscaban en una mujer”, expresó la periodista.

Además, señaló que así como muchas personas tienen determinados criterios al momento de elegir una pareja, los hombres también pueden expresar qué buscan en una relación sin que eso implique una falta de respeto.

Estas fueron parte de las palabras de Johanna Villalobos.

Un llamado al respeto y la tolerancia

La comunicadora también aprovechó la situación para reflexionar sobre la importancia de respetar opiniones distintas.

“Hay que madurar y darse cuenta que no solo lo que yo diga y lo que yo exprese es lo que vale y uno llega a adquirir eso con la madurez”, fueron también parte de sus palabras.