Johanna Villalobos lanza fuerte crítica tras reaparición del influencer Mike Blanco

La periodista y creadora de contenido Johanna Villalobos reaccionó a la reciente reaparición del influencer Mike Blanco, quien recientemente publicó un video luego de varios meses de mantenerse alejado de la exposición mediática.

El regreso del creador digital ocurrió el pasado 17 de mayo y rápidamente generó comentarios y reacciones entre usuarios.

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Johanna fue consultada en su cuenta de Instagram por un usuario y ella no dudó en exponer su postura.

Johanna Villalobos fue consultada sobre el polémico tema. (Instagram/Instagram)

“Tengo este comentario bien repetido y de hecho me etiquetaron en este dichosito video. Vean, yo creo que no solo en Costa Rica socialmente pasa que hay hombres que hacen cosas y regresan como si nada pasara o como que se les castiga más a las mujeres por ciertas cosas”, expresó la comunicadora.

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Diferencia entre una polémica y una investigación judicial

Villalobos explicó que, desde su perspectiva, existen diferencias importantes entre una polémica generada por comentarios ofensivos y una situación vinculada con denuncias e investigaciones legales.

Mike Blanco habría sostenido conversaciones con menores de edad. (Mike Blanco/Instagram)

“Pero es que esto no fue una cancelación de un comentario que ofendió a gente, es un delito, hay denuncias. La gente dice: ‘hay que darle una segunda oportunidad y no sé qué’. Creo que uno tiene que medir la acción moral de la persona. El video, además, yo no sé quién lo está asesorando, pero mae ‘don’t”., agregó.

Investigación continúa en desarrollo

Blanco fue señalado por supuestas conversaciones indebidas con menores de edad. A raíz de esto, la Fiscalía Adjunta de Género, el PANI y el OIJ confirmaron investigaciones para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre conclusiones definitivas relacionadas con el caso.