Johanna Villalobos revela cuánto tiene de embarazo y cómo hizo para ocultarlo por tanto tiempo

La periodista y presentadora Johanna Villalobos sorprendió nuevamente a sus seguidores al revelar un dato que muy pocos imaginaban sobre su embarazo.

Hace apenas unos días, la comunicadora anunció que se convertirá en mamá por primera vez, una noticia que tomó por sorpresa a muchos debido a que semanas antes había confirmado que también está próxima a casarse.

Ahora, la futura mamá confesó que su embarazo está mucho más avanzado de lo que la mayoría creía.

Johanna Villalobos tiene seis meses de embarazo. Fotografía: Instagram Johanna Villalobos. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Johanna Villalobos da una noticia que la cambiará la vida por completo

Ocultó su embarazo durante varios meses

En el episodio más reciente de su pódcast, Villalobos contó que actualmente tiene seis meses de embarazo y explicó por qué decidió mantener la noticia en privado durante buena parte del proceso.

“(Son) seis meses de embarazo. Logré guardarlo para mí (su estado) y no era porque no quería contarlo, sino que fue una cosa que aprendí en este embarazo, que una mujer tiene un tiempo que puede ser muy riesgoso y se me metieron esas cosas en la cabeza. Quise hacerlo en mi momento y ya siento que estoy lista”, confesó.

La revelación llamó especialmente la atención porque su embarazo pasó prácticamente desapercibido para gran parte de sus seguidores.

LEA MÁS: Periodista Johanna Villalobos confirma una inesperada noticia y le llueven las felicitaciones

Johanna Villalobos anunció hace pocos días que también se casa. (Instagram/Instagram)

La estrategia que le ayudó a mantener el secreto

Posteriormente, en una historia de Instagram, la periodista explicó que su forma habitual de vestir fue clave para mantener la noticia alejada de la atención pública.

“Siempre he andado ropa como holgada, entonces no es como que todo el mundo dijera: ‘Se te ve una pancita, ¿estás embarazada?’, pero sí tuve varios mensajes de chicas que durante algunos meses me dijeron cosas como que se me ve un ‘glow’ especial y realmente sí lo creo”, comentó.

Su embarazo fue planeado y aún no sabe el sexo del bebé

Durante el mismo pódcast, Johanna también aclaró que la llegada de su primer hijo fue una decisión planificada junto con su futuro esposo.

“Mi embarazo fue planeado. Desde hace un ratito estábamos pensando la posibilidad (de ser papás). Todavía no sé qué sexo es mi bebé, mi ginecóloga sí, y no sé si queremos saberlo hasta el final”, dijo Villalobos.

La comunicadora explicó que tanto ella como su pareja siguen valorando la posibilidad de esperar hasta el nacimiento para descubrir si tendrán un niño o una niña.

Johanna Villalobos revela cuánto tiene de embarazo

“Ha sido una experiencia increíble”

La futura mamá también habló de las emociones que la acompañan en esta nueva etapa de su vida.

“Estoy en una etapa de mi vida muy linda y supernerviosa a la vez. Ha sido una experiencia increíble”, destacó la ojiverde.

LEA MÁS: Periodista Johanna Villalobos revela cómo conoció al extranjero que la llevará al altar

Por lo revelado por la periodista, si el embarazo llega a término, su bebé podría nacer durante el próximo mes de setiembre.