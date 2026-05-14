Periodista Johanna Villalobos revela cómo conoció al extranjero que la llevará al altar

Tras sorprender con la noticia de su compromiso, la periodista y presentadora Johanna Villalobos volvió a robarse la atención este miércoles al contar cómo conoció al extranjero con el que pronto llegará al altar.

La comunicadora había confirmado este martes que se casa por medio de una romántica publicación en redes sociales, en la que mostró fotos del especial momento en que recibió la propuesta de matrimonio.

Johanna Villalobos anunció este martes que se casa. Fotografía: Instagram Johanna Villalobos. (Instagram/Instagram)

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“Estoy demasiado feliz”

Horas después del anuncio, Johanna conversó con sus seguidores en Instagram y confesó lo emocionada que se siente por la nueva etapa que vive.

“Estoy demasiado feliz”, expresó la presentadora sobre el compromiso que, aunque ya había conversado con su pareja, no esperaba que ocurriera tan pronto.

Villalobos contó que la propuesta ocurrió en su playa favorita, durante un romántico picnic organizado por su novio.

La pedida fue íntima y muy especial

Según explicó, el momento fue completamente privado y lejos de grandes producciones o exposiciones públicas.

“Estamos juntos hace casi tres años y siempre he mantenido mi relación demasiado privada porque siento que a veces uno, con estos trabajos, quiere guardar ciertas cosas para uno”, comentó.

Además, confirmó que desde hace tiempo vive junto a su pareja.

Johanna Villalobos cuenta cómo conoció a su futuro esposo

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“No me lo esperaba en ese momento (el compromiso); sí lo habíamos hablado, pero fue demasiado lindo porque soy una persona muy reservada. Fue en un lugar privado, solo estábamos nosotros dos”, añadió.

Lo conoció literalmente en la calle

Pero la revelación que más llamó la atención fue la historia de cómo se inició la relación.

“Lo conocí en la calle, literal, en la calle. Andaba en una reunión en Barrio Escalante y de la nada veo que viene este muchacho guapísimo y de la nada me pidió ayuda para ir a un lugar. Esto era el destino, es como una telenovela. Yo le explico (cómo llegar al lugar) y me invitó a ir a tomar un café y cenar”, confesó.

Esa casualidad terminó convirtiéndose en una historia de amor que, casi tres años después, llegará al matrimonio.

Su novio está aprendiendo español

Johanna también adelantó que próximamente mostrará más de su futuro esposo en redes sociales.

Por ahora, contó que él se encuentra aprendiendo español, ya que únicamente habla inglés.

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La periodista reveló además que la boda se realizará en la playa, un lugar muy especial para ambos y donde comparten muchos de sus mejores recuerdos juntos.