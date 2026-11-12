José Manuel Masís, Mongo Mongo, recuerda lo que le dijo a Leonardo Perucci la última vez que lo vio

La muerte de Leonardo Perucci golpeó fuerte a quienes compartieron con él en proyectos televisivos y de teatro.

Uno de ellos fue José Manuel Masís, conocido como Mongo Mongo, quien trabajó a su lado en el recordado programa Fantástico, de Teletica.

Masís protagonizó una emotiva escena cuando llegó a la vela del querido actor, se acercó a su féretro y soltó las lágrimas.

José Manuel Masís, Mongo Mongo, protagonizó una emotiva despedida a su gran amigo Leonardo Perucci. En la foto, junto a Mauricio Astorga. (Manuel Herrera/Manuel Herrera F.)

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Tras ese momento tan personal, Mongo Mongo contó a La Teja sobre los últimos encuentros que tuvo con Perucci y una frase que le dijo cuando ambos coincidieron en rehabilitación en el Hospital Calderón Guardia, a mediados de año.

“Leo, vea cómo son las cosas de la vida, hace 40 años que fuimos compañeros allá en canal 7 en el programa Fantástico y ahora, 40 años después, seguimos siendo compañeros de recuperación”, le comentó en aquel momento Mongo Mongo al actor.

“Leo, ya cumplimos la misión”

Los dos enfrentaron problemas de salud y volvieron a encontrarse en una etapa muy distinta de sus vidas. Para Masís, esa coincidencia en el hospital fue una oportunidad para recordar lo que lograron juntos en televisión y el cariño que recibieron de los costarricenses.

“Le dije: ‘Leo, ya cumplimos la misión’”, recordó sobre lo que le dijo esa vez.

El excompañero de Perucci explicó que se refería a los años en que ambos llevaron entretenimiento a miles de hogares por medio de Fantástico, un programa en vivo que se transmitía durante casi cinco horas.

La emotiva despedida de Mongo Mongo a Leonardo Perucci

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“Fue una hazaña increíble y lo logramos”, recordó.

Una llamada hace apenas 15 días

Aunque la partida del actor lo tiene con sentimientos encontrados, Masís aseguró que agradece haber podido expresarle en vida lo que significaba para él.

“Por un instante puedo decir que estoy tranquilo; por otro, el afecto, cariño, sentimiento, me mueve mucho el corazón, pero también sé que está tranquilo, no va a sentir ningún dolor”, expresó.

Además, reveló que hace apenas 15 días Leonardo Perucci lo llamó para saludarlo. Ambos conversaron por teléfono como amigos, sin imaginar que esa conversación sería la última que tendrían.

Masís se queda con ese recuerdo y con una reflexión que, según dijo, le dejó esta experiencia: procurar estar en paz, valorar a quienes forman parte de la vida y seguir adelante junto a la familia, pese a las dificultades.

Leonardo Perucci es velado en la Funeraria del Magisterio, en San José. (Jose Cordero/José Cordero)

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