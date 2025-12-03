Joven alajuelense pone a Costa Rica en lo más alto al ganar corona mundial de belleza

La joven modelo alajuelense Valentina Padilla González dejó el nombre de Costa Rica en lo más alto tras ganar la corona de un certamen mundial de belleza en el que participó en Perú.

Miss Teen International Costa Rica 2025 representó a nuestro país en el certamen Miss Teen Universe, que se celebró en Chiclayo, Perú, el fin de semana, y se llevó la gran sorpresa de quedarse con el primer lugar.

Valentina Padilla se corona reina del Miss Teen Universe 2025. Fotografía: Instagram Valentina Padilla. (Instagram/Instagram)

Su mensaje tras convertirse en Miss Teen Universe 2025

La nueva Miss Teen Universe 2025 celebró su histórico triunfo con un mensaje que publicó en Instagram en las últimas horas, en el que resaltó el honor y la responsabilidad que es para ella esta corona.

“Hoy entiendo que cada lágrima, cada noche de cansancio, cada inseguridad y cada momento de duda formaban parte del camino. Este instante no es casualidad, es el resultado de un sueño que se sostuvo con disciplina, fe, valentía y amor propio.

“Recibir esta corona es un honor inmenso, pero sobre todo es una responsabilidad: representar con orgullo, respeto y humildad todo lo que significa ser una reina de verdad. No es solo belleza, es carácter, compromiso, valores y corazón”, afirmó la joven con un video del momento exacto en que la anuncian ganadora y su posterior coronación.

Costarricense gana corona mundial de belleza en Perú

Agradecimiento a su familia y a quienes la apoyaron

Vale agradeció a su familia por el apoyo incondicional que le han dado y por motivarla a continuar cuando ella se quiso rendir.

“Gracias a quienes me apoyaron desde lejos, a quienes me enviaron un mensaje, una oración, una palabra bonita, una sonrisa. Cada gesto sumó, cada persona fue parte de este logro. Hoy no solo gano un título… hoy me convierto en un ejemplo para cada niña que sueña en grande. Para la que piensa que no puede, para la que siente miedo, para la que alguna vez se sintió pequeña. Quiero que sepan que sí se puede, que los sueños se trabajan, se cuidan y se alcanzan”, mencionó.

Promesa de representar con dignidad a Costa Rica

Prometió llevar la corona “con dignidad, respeto y gratitud” y continuar dejando en alto el nombre de Costa Rica y de las personas que creyeron en ella.

“Hoy comienza una nueva etapa de mi vida… Con amor, humildad y honor, Miss Teen Universe”, finalizó.