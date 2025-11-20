Modelo Ángeles Morales enfrenta dura recuperación tras accidente que la tuvo en boca de todos

La modelo Ángeles Morales enfrenta una dura recuperación luego del accidente de tránsito que sufrió la madrugada del 30 de octubre en las inmediaciones del puente Juan Pablo II, en La Uruca.

Morales terminó en el hospital ese día tras colisionar de frente contra un tráiler, pues el vehículo que conducía iba en contravía, según dijo a La Teja porque Waze le dio esa dirección para ir a su casa en La Aurora de Heredia.

Ángeles Morales es una modelo "plus size" y este año participó en el Miss Universo Costa Rica San José. Fotografía: Cortesía Ángeles Morales. (Cortesía/Cortesía)

“Recibí terapia psicológica”

Ángeles, quien es modelo “plus size”, permaneció internada durante varios días en el Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros y este martes 18 de noviembre inició con sesiones de terapia física y psicológica, contó a este medio.

“Tuve mi primera cita en el hospital y me quitaron las grapas (de la operación) e inicié con la terapia física. También recibí terapia psicológica”, dijo Ángeles, quien días después del accidente hizo pública la prueba de alcoholemia que acredita que, al momento del accidente, no iba bajo los efectos del licor.

A Ángeles Morales le tuvieron que hacer una operación en la pierna izquierda que la dejó sin posibilidades de caminar hasta que tome terapia. Fotografía: Cortesía Ángeles Morales. (Cortesía/Cortesía)

A Morales la tuvieron que operar por una fractura del fémur izquierdo y a 15 días de su salida del hospital, la recuperación de ese procedimiento médico es lo más desafiante que enfrenta.

Sin caminar

“Lo más frustrante de todo esto es cuando llegás y te duele intentar caminar. En mi caso, por más que intente, no puedo doblar mi rodilla. El dolor es muy grande y también es angustiante no poder hacer movimiento”, comentó Ángeles.

Dijo que cuando salió del hospital se fue para la casa de sus papás a la Zona de los Santos, pero hace unos días regresó a su casa en Heredia, donde está muy cuidada y chineada por doña Eugenia, a quien considera su segunda mamá.

“Salí del hospital hace casi 15 días y estuve en la Zona de los Santos con mi familia, que es mi lugar seguro. Ahí me chinearon y me hicieron sentir bien. Ahora estoy de regreso en Heredia para hacer frente a la rehabilitación. Es duro vivir esto lejos de la familia, pero también nos hace más fuertes y resilientes”, enfatizó.

Ángeles Morales está aprendiendo a caminar con muletas. Fotografía: Cortesía Ángeles Morales. (Cortesía/Cortesía)

Accidente le dejó grandes enseñanzas

Su accidente y la situación que vive por eso ha sido toda una lección para su vida y algo que, aceptó, necesitaba pasar para replantear algunas cosas de ella.

“Esto que me pasó necesitaba que me pasara para cambiar muchos aspectos en mi vida, para saber quién sí, quién no y quién nunca más. No pregunto por qué a mí, sino para qué, porque sé que Dios tiene un propósito y aunque está siendo bastante duro el camino, sé que voy a poder con Él”, mencionó.

Ángeles anda en muletas, afirmó que está aprendiendo a caminar de nuevo y viviendo este proceso “un día a la vez”.

“Esto me ha servido para saber que no siempre puedo con todo, que no siempre puedo sola, que no se debe de reprimir a los sentimientos, a dejar siempre de ser la fuerte, la mujer feliz y empoderada, porque al final eso no nos trae nada bueno.

Ángeles Morales dice que doña Eugenia es como su segunda mamá y quien la está cuidando en estos momentos, ya que su familia es de la Zona de los Santos. Fotografía: Cortesía Ángeles Morales. (Cortesía/Cortesía)

“Cuando estamos en nuestro cuarto y estamos solas, es cuando realmente nos mostramos tal cual somos: llorando, cansadas, demostrando una alegría que no existe, muriéndonos de tristeza por dentro. Ya entendí que no puedo sola, que no siempre puedo con todo, que no siempre tengo el control de todo y que tengo que seguir un día a la vez, por ahora, minuto a minuto o segundo a segundo”, destacó.

Las pruebas de que no iba ebria

El 6 de noviembre, cuando Ángeles compartió con La Teja las pruebas que demostraban que no iba ebria el día del accidente, lo hizo para apaciguar los comentarios que cuestionaron su sobriedad ese día, por un video que se viralizó en redes sociales sobre el accidente.

“Es muy fácil hablar y juzgar a las personas. Todos tenemos cola que nos pisen, somos seres humanos imperfectos, llenos de errores. Detrás de un teclado son capaces de escribir todo el veneno que llevan en el corazón, porque son personas tan vacías que se satisfacen hablando y dejando en mal a los demás”, declaró.

Ángeles también aprovechó para desmentir que el hombre que viajaba con ella en el carro al momento del accidente se trataba de su amante.

Ángeles Morales lleva su proceso un día a la vez porque a veces le va muy bien en terapia y otras ocasiones, no tanto. Fotografía: Cortesía Ángeles Morales. (Cortesía/Cortesía)

“No iba bajo estado de alcohol; no le estaba siendo infiel a mi novio, él es un hombre al que jamás le faltaría. Es un hombre por el que oré por muchos años. Independientemente de tener pareja, uno tiene su espacio. Cada quien juzga por su condición. Estoy tranquila de que nada de lo que dijeron es cierto”, señaló.