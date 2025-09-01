Joven modelo de 25 años fue encontrado muerto en habitación de hotel donde se hospedaba

El joven modelo Yago Campos fue hallado muerto en el hotel donde se hospedaba en Grecia. (Yago Campos/Instagram)

El cuerpo del joven modelo Yago Campos, de 25 años, fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel, y la noticia ha conmocionado a sus seguidores.

El brasileño se encontraba de viaje en la isla de Mykonos, en Grecia.

Según CNN Brasil, él y su amigo, Ryan Silveira, estaban hospedados en el hotel de lujo donde ocurrió la tragedia.

La noticia fue dada a conocer este lunes por la prensa internacional; sin embargo, según detalló el medio griego PhotoThema News, fue el sábado 23 de agosto cuando uno de los trabajadores del hotel notó que salía agua de la habitación.

Esto llamó la atención del personal, que ingresó al cuarto y se encontró con ambos amigos inconscientes dentro de la piscina.

Al llegar el cuerpo médico, declararon muerto a Yago, mientras que Ryan fue trasladado al hospital, quien ya logró salir del coma, pero aún se encuentra internado.

“Aunque la investigación sigue su curso, ProtoThema News reporta que durante la inspección del lugar de los hechos, la policía habría encontrado una jeringa usada en el balcón y cuatro pequeños paquetes con polvo blanco”, informó Univisión.

Según el mismo medio, Thamyris, la hermana de Campos, negó que su hermano fuera drogadicto y comentó que por ahora no se conoce la causa de su muerte.