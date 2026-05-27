Juan Carlos Solano, periodista de Teletica, explotó por caso de Alejandro Bran y dijo unas cuantas verdades

El periodista y narrador de Teletica Deportes Juan Carlos Solano, explotó este martes en redes sociales al referirse al polémico caso de Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas, situación que terminó apartándolos de la Selección Nacional de Costa Rica.

El comunicador no se guardó absolutamente nada y, mediante un reel de Instagram, lanzó fuertes críticas sobre la disciplina y el comportamiento de algunos futbolistas de alto rendimiento.

Juan Carlos Solano es periodista y narrador de Teletica Deportes. Fotografía: Instagram Juan Carlos Solano. (Instagram/Instagram)

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“No se comportan como profesionales”

Solano cuestionó duramente que muchos deportistas aficionados tengan más disciplina que jugadores que viven del fútbol profesional y representan al país.

“¿Cómo es posible que existamos deportistas fiebres que seamos más disciplinados que estos jugadores de la Selección Nacional, que Warren Madrigal, que Kenneth Vargas, que Alejandro Bran, que van a representar a una Selección, que nacieron con un talento, que les pagan por hacer lo que les gusta y no se comportan como profesionales?”, expresó Solano.

El narrador aseguró que él y muchos de sus amigos atletas aficionados tienen más cuidado con sus hábitos y responsabilidades que varios futbolistas profesionales.

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Juan Carlos Solano se comparó con futbolistas nacionales

El periodista explicó que, aunque no son “unos santos”, sí entienden que un atleta debe comportarse con responsabilidad, especialmente cuando tiene compromisos deportivos.

“No es que somos unos santos, de vez en cuando nos damos una fiesta, pero no tenemos compromisos al día siguiente. Nos comportamos como deportistas profesionales y no nos pagan y estos chavales que lo tienen todo, ¡qué lamentable en serio!, sobre todo porque tienen talento, pero acá (se toca la cabeza) no tienen nada”, continuó.

Incluso, Solano aprovechó el tema para hablar de su propia condición física y lanzó otro comentario que seguramente dará de qué hablar.

“No es posible que gente mortal como nosotros seamos más disciplinados que ustedes. No es posible que yo tenga mejor porcentaje de grasa que algunos futbolistas de este campeonato nacional, eso no puede ser jamás. Un mortal como yo que no me dedico al deporte y que tengo más metas claras en mi cabeza que algunos de ustedes y otros compas que conozco que son más entregados y que nos les pagan ni un cinco y se comportan como atletas profesionales”, afirmó.

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“La tuvieron en la mano y la dejaron ir”

Para Solano, lo más triste de todo el caso es que los jugadores señalados tienen muchísimo talento, pero podrían perder oportunidades importantes por temas de indisciplina.

“Más oportunidades es muy difícil. Se acabó y ojalá que esto sirva de atención para los demás, porque ser deportistas de alto rendimiento no es solo serlo, hay que parecerlo, se tienen que comportar como tales siempre, dentro y fuera de la cancha”, expresó.

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El periodista cerró su mensaje lamentando que futbolistas con tantas condiciones terminen afectando sus carreras por malas decisiones.

“¡Qué mal todo y qué lástima que la tuvieron en la mano y la dejaron ir!”, finalizó.