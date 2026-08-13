Juan Carlos Zumbado tuvo una oportunidad en Disney que muchos envidiarán: “No lo puedo creer”

¿Se imagina llegar a Disney, ser de los primeros en entrar al parque, recorrerlo prácticamente vacío y disfrutar de las atracciones sin hacer filas?

Esa experiencia la vivió este jueves el periodista y presentador Juan Carlos Zumbado.

Juan Carlos Zumbado está maravillado con lo que está viviendo en Disney. (Instagram/Instagram)

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El comunicador se encuentra en Los Ángeles, donde fue invitado por Disney para cubrir el D23: The Ultimate Disney Fan Event, actividad en la que la compañía presenta sus principales novedades.

Como parte de la experiencia, Zumbado visitó este jueves uno de los famosos parques junto con otros periodistas que participan en la cobertura y tuvo acceso a privilegios que pocos visitantes pueden disfrutar y que muchos envidiarán.

Juan Carlos Zumbado feliz con Disney Los Ángeles para él solito

Juan Carlos Zumbado recorrió Disney sin público

El periodista contó en sus redes sociales que pudo ingresar muy temprano al parque, cuando todavía no había llegado la gran cantidad de visitantes que normalmente lo recorren.

“Ahora sí, ya entrenamos, vean qué belleza. Claro, muy difícilmente se ve así de vacío, es que es demasiado temprano, la gente no ha entrado, solamente los invitados y está precioso. ¡Vean esta ciudad!”, expresó Juan Carlos en un video de Instagram.

Juan Carlos Zumbado es parte de un pequeño grupo de periodistas invitado a cubrir el D23 este fin de semana. (Instagram/Instagram)

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Pero la experiencia no terminó ahí. El presentador también disfrutó de un recorrido VIP por Disney, que le permitió ingresar directamente a varias atracciones sin tener que esperar en las tradicionales filas.

Quedó impresionado con la atracción de Star Wars

Una de las experiencias que más sorprendió a Zumbado fue la atracción inspirada en Star Wars, donde no ocultó su emoción por tener acceso prácticamente inmediato.

“No lo puedo creer”, dijo mientras recorría la atracción.

Juan Carlos Zumbado se encontró con este anuncio de Costa Rica y no lo pensó para tomarse una foto. (Instagram/Instagram)

Esta no es la primera vez que Disney invita a Juan Carlos Zumbado a cubrir el D23. En el 2022, el periodista también participó en la cobertura, aunque aquella edición se realizó en Brasil.

Esta vez, además de cubrir el evento que se inicia este sábado, pudo cumplir una experiencia que muchos visitantes de Disney desearían: recorrer el parque prácticamente vacío y disfrutar de sus atracciones sin hacer filas.

Juan Carlos Zumbado impresionado en Disney

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