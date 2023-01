Karina Ramos al despedir el 2022: “Este año lloré más de lo que me hubiera gustado”

La modelo Karina Ramos despidió el año con un mensaje de reflexión de lo que fue el 2022 para ella, en el que lloró más de lo que le hubiera gustado, según contó.

La guapa tuvo un año muy movido, para bien, ya que estuvo nominada para varios premios por su trabajo en redes sociales, pero para mal también, ya que fue noticia por lo que pasó con el hombre que supuestamente la acosa y que viajó hasta su casa en México y en Costa Rica para verla, además, por el rompimiento con su ex Iván Salas, quien al parecer le habría sido infiel.

Karina Ramos entra a programa de protección y tendrá vigilancia por el acoso que sufre

Según contó en sus redes sociales, fue una época de mucho aprendizaje para ella.

“Aprendí a querer más pero confiar menos, también aprendí a volar más ligero (en avión y en la vida 😂) ✨ Este año se unió un nuevo perruno a mi manada, conocí mucha gente linda que jamás pensé que iba a ser tan importante para mí, tomé MUCHOS shots, conocí nuevos clientes que se convirtieron en amigos y grandes partes de mi desarrollo profesional, descubrí quiénes realmente están ahí cuando me rompo y aprendí que estar triste está bien y que todo se acomoda con el tiempo.

“Aprendí que no importa dar más de lo que recibes porque cada quien da lo que le nace y no todos recibimos lo que merecemos”, escribió.

Agregó que nunca, en un año, había tenido tantos ratos tristes, pero supo cómo salir adelante.

“Nunca había tenido un año cargado de tanta tristeza, nunca me había quebrado tantas veces en tan poco tiempo pero descubrí una nueva Kary que estoy muy orgullosa de haber conocido. Hoy me felicito por sonreír cuando solo quería llorar, también por seguir enfocada cuando solo quería renunciar a todo, me felicito por mantenerme fuerte pero al mismo tiempo darme permiso de sentir y quebrarme.

“Este año aprendí a trabajar mejor y a desconectarme más del celular para estar presente en el camino tan lindo que me está tocando recorrer. Agradezco muchísimo tener a mi familia completa un año más y haber podido compartir con ellos todo lo que compartí”, dijo la exmiss Costa Rica.

Esperamos que se cumpla todo lo que desea y que siga creciendo como persona y como profesional.