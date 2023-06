Karina Ramos revela cuáles son sus planes para cuando sea una “viejita” de 85 años

Karina Ramos tiene 29 años. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN)

El próximo 14 de julio, Karina Ramos llegará apenas a sus 30 años de vida; sin embargo, la exreina de belleza ya tiene planes para cuando sea una “viejita” de 85.

Ramos compartió este lunes un mensaje bastante bonito en sus historias en Instagram, con el que motivó a las personas a hacer actividad física y fue precisamente ahí donde hizo la gran revelación.

A la exmiss Costa Rica se le veía en su publicación vistiendo ropa deportiva, algo despeinada y sin una gota de maquillaje, es más, su cara daba indicios de que le había puesto bonito al ejercicio.

“Si eres de los que dice: ‘Voy a entrenar cuando esté menos cansado’, lamento decirte que estarías menos cansado si hicieras actividad física constante”, escribió Kary en una primera historia.

Karina Ramos motivó a sus seguidores a hacer actividad física. Instagram. (Instagram)

Fue en una segunda publicación donde ella habló de cómo quiere llegar a su etapa de adulta mayor, pero antes de eso detalló las virtudes que tiene la actividad física, entre las que mencionó mejorar la piel, regular el sueño, mejorar la digestión y dar fuerza y vida.

“Yo no sé ustedes, pero yo quiero ser una viejita de 85 años que sale a correr y pasa la tarde jugando con los perros, por eso entreno, aunque a veces no tenga ganas… Entreno pensando en mi futuro, no solo en cómo me veo hoy”, confesó Kary.

Karina Ramos confesó sus planes para cuando tenga 85 años. Instagram. (Instagram)

Y es que ella tiene todas las de la ley para hablar sobre la importancia de la actividad física, pues no solo está físicamente espectacular, sino que también tiene una comunidad de seguidores bastante grande a la que le podría calar su mensaje de que el ejercicio es salud y vida.

