Karina Ramos revela una noticia que la tiene feliz y que esperó mucho para dar

Tras una larga espera, Karina Ramos finalmente sacó a la luz una emocionante noticia que la tiene llena de felicidad y agradecimiento.

Miss Costa Rica 2014 confirmó en las últimas horas que continuará como presentadora en el programa Lo tomas o lo dejas, con el que debutó el año pasado en la televisión estadounidense y logró consolidarse también en la pantalla mexicana.

Karina Ramos está feliz con la nueva oportunidad de trabajo que le salió. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

La modelo costarricense vuelve a brillar en la televisión internacional, reafirmando que su carrera fuera del país sigue creciendo a paso firme.

Segunda temporada junto con Paul Stanley

Ramos se mordía la lengua por contar que fue fichada por segunda vez para estar en el proyecto al lado del conocido presentador mexicano Paul Stanley.

“Finalmente puedo contarles. La nueva temporada de ‘Lo tomas o lo dejas’ junto con Paul Stanley estará disponible a partir de este lunes en Unimás. Estoy esperando este momento hace meses”, dijo Ramos en sus redes sociales.

El espacio se transmite por UniMás, cadena dirigida al público hispano en Estados Unidos.

Karina Ramos trabaja junto a Paul Stanley en Lo tomas o lo dejas. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

“No se puede perder ni un episodio”

La popular modelo y expresentadora de Teletica adelantó que la nueva temporada viene cargada de emociones.

“No se puede perder ni un episodio”, advirtió, dejando claro que el programa trae sorpresas y momentos intensos para la audiencia.

Además, no perdió la oportunidad de agradecer a la producción por confiar nuevamente en ella.

“Superagradecida con la producción por hacerme parte nuevamente de este proyecto lleno de emociones. ¡Qué equipazo tan bonito y qué maravilloso trabajar con gente tan talentosa y linda!”, refirió.

Una carrera que sigue en ascenso

Karina, quien ha sabido reinventarse tras su paso por la televisión costarricense, cerró su mensaje con una frase que refleja seguridad y orgullo profesional.

“Tu ejecutiva de confianza está de regreso”, afirmó.

El anuncio confirma que Karina Ramos sigue posicionándose en la televisión internacional, demostrando que su talento y carisma traspasan fronteras.