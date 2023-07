Karina Ramos y su historia de amor con Xoli, el perrito que la rescató de su peor momento

Xoli llegó a la vida de Karina Ramos en momentos muy complicados para ella. (Instagram)

Cualquiera pensaría que fue Karina Ramos quien rescató al perrito Xoli y no al revés; sin embargo, al escuchar la historia de amor de la exmiss Costa Rica con su mascota, rápidamente se llega a la conclusión de que fue el animalito el que llegó al rescate de la modelo.

Xoli y Kari están juntos desde mayo del 2022. La guapa empresaria y presentadora de televisión adoptó al singular perrito a una vecina suya en México, quien se lo había encontrado abandonado y se lo llevó para buscarle hogar.

Como Ramos es tan pega con los perros, cuando ella vio a la muchacha con el animalito le preguntó que si era su nueva mascota y esta le respondió que no, si no que lo había rescatado de la calle y que le estaba buscando casa.

Karina Ramos es una feliz mamá perruna. Tiene tres de esas mascotas: Xoli, Magui y Rufi. (Instagram)

A Karina se le partió el corazón. Se contuvo a ofrecerse como mamá perruna de Xoli porque ya tenía dos perros: Magui y Rufi, que son “costarricenses” pero ahora viven en el país azteca.

“Intenté dejar de pensar en Xoli y me decía que no necesitaba un tercer perro, pero bueno, me enamoré”, contó la exreina de belleza, quien relató a La Teja esa historia en el marco del Día Mundial del Perro, que se celebra este viernes 21 de julio.

Tres días después, Karina decidió darle un hermanito a Magui y Rufi, y adoptó a Xoli, que es igualito a Dante, el perro de la película Coco, de Disney.

Xoli es de raza xoloitzcuintle, y llama mucho la atención porque casi no tiene pelo y es de color oscuro. La raza es originaria de México y tiene mucha relación con la cultura de ese país.

Xoli, Magui y Rufi son los consentidos de Karina Ramos. (Instagram)

Cuando Karina fue a la casa de la vecina por Xoli, el perro le saltó encima, le comenzó a mover la colita con gran felicidad y la agarró a besos.

“Dicen que las mascotas lo eligen a uno y siento que fue exactamente así con Xoli”, mencionó Ramos como si estuviera hablando del mismísimo Dante, que en la película tiene una historia similar.

Xoli, al rescate

El animalito llegó a la vida de Kari en momentos en los que ella pasaba por situaciones bastante tristes.

“Xoli llegó a mi vida en el peor momento del año pasado y fue loco porque fue como si me lo hubieran mandado para bajar revoluciones y acompañarme en momentos superduros”, afirmó Ramos, de 30 años.

Karina Ramos y su perrito Xoli

“El año pasado se me juntaron demasiadas cosas en dos meses: mi abuelito estuvo muy mal en el hospital, mi exnovio decidió irse de fiesta y darme vuelta con una tipa con la que le tomaron fotos y se publicó en medios, llegó el acosador a mi casa en México a la medianoche, terminé el contrato de Telehit… No sabía qué hacer y Xoli llegó en el momento exacto con todas esas historias que dicen de esa raza y cuando me veía triste venía a mí. Xoli vino a cambiar la energía que había en ese momento”, puntualizó.

Actualmente Xoli tiene dos años y hasta hace poco terminó de adaptarse con Magui y Rufi, quienes sufrieron bastante cuando su nuevo hermanito llegó por su comportamiento de cachorro. Ramos lo entrenó y ahora los tres son unos angelitos.

Karina Ramos dice que ama los animales desde que era chiquitita. (Instagram)

“Ahora todo el mundo le dice Xoli (se llamaba Xolito) y es la revolución. Yo salgo a caminar y todo el mundo tiene que ver con él. Él es una estrella y lo sabe, es supervacilón y es el más cariñoso de los tres”, aseguró Karina con mucha felicidad.

Ramos vive en Costa Rica y México, pero pasa más tiempo allá que aquí, entonces cuando ella viaja deja a sus “perrhijos” en un hotel para mascotas los 10 días que pasa por mes en tierra costarricense.

La modelo se declara una mamá perruna y confiesa que lo que más le gusta de esos animales es el tipo de amor y apego que tienen.

“Es ese tipo de amor incondicional. Ellos le enseñan a uno mucho sobre cómo demostrar el cariño y el amor a alguien, sin necesidad de decirle que lo queremos, entonces eso me parece muy lindo”, terminó esta feliz y guapa mamita perruna.

Su amor es tan profundo que no le ha importado agarrarse con seguidores en redes sociales que le insultan o señalan que el perro no es muy agraciado, aunque ella lo ve con ojos de mamá y para una mamita, sus bebés siempre son los más bonitos y esta no es la excepción.