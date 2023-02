Karol G se defendió como toda una Bichota por críticas a su cuerpo

La cantante colombiana Karol G publicó una sesión de fotos para promocionar su nueva colaboración musical al lado de su colega Romeo Santos y le llovieron críticas de las que se defendió como toda una Bichota.

En las imágenes promocionales de “X si volvemos”, la artista se mostró con poca ropa y muchos se enfocaron en ciertos detalles de su cuerpo.

Aunque la artista está acostumbrada a ese tipo de mensajes y a la exposición, un comentario sobre su cuerpo la hizo compartir una extensa respuesta.

“Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorecen en nada, se le ve una barriguita”, decía el mensaje que compartió la artista.

La colombiana no se quedó callada y aprovechó para dar un mensaje de aceptación y amor propio.

“No fue mi peor enemigo, fue una de las mejores fotógrafas que conozco y aún no puedo creer que hiciéramos fotos juntas. No se trata de si me favorece o no, pues porque es mi cuerpo y es así”, indicó.

La intérprete de Tusa incluso contó que ha estado haciendo mucho ejercicio y que puede que después hasta crezca más su “barriguita”.

Para finalizar, la colombiana aconsejó a sus seguidores a que se acepten y se quieran tal y como son.

“Nunca dejen que comentarios como este distorsionen la forma hermosa en que se ven. Hay personas que de verdad están pasando cosas difíciles y necesidades como para preocuparnos por celulitis, arrugas o un gordito normal”, concluyó.