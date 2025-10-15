Karol Uzaga, modelo y exreina de belleza, enciende la luz roja por esto que le está pasando

Karol Uzaga cumplirá 46 años el próximo 22 de octubre. Fotografía: Instagram Karol Uzaga. (Instagram/Instagram)

Karol Uzaga, una de las mujeres más bellas de Costa Rica, encendió las alarmas por una situación de la que está siendo víctima y de la que se enteró por terceros en las últimas horas.

La modelo y Mrs. Universe Costa Rica 2015 denunció, públicamente, que varias personas le advirtieron sobre mensajes de WhatsApp que están enviando haciéndose pasar por ella.

Están usando su foto y un número falso

Uzaga, esposa del exjugador del Deportivo Saprissa, José Francisco “Chocha” Alfaro, compartió un pantallazo de su supuesto perfil de la aplicación de mensajería, expuso el número de teléfono y dejó ver la fotografía que están usando para engañar a la gente.

Según explicó Karol, a varios de sus contactos les están escribiendo, y aunque no detalló los fines de la comunicación, sí alertó que no es ella quien envía esos mensajes.

Karol Uzaga compartió la situación con un pantallazo del número que está suplantando la identidad. Fotografía: Instagram Karol Uzaga. (Instagram/Instagram)

“Quiero aprovechar para decirles que a mis contactos de WhatsApp les están llegando mensajes y NO SOY YO, repito, NO SOY YO”, recalcó la guapísima exreina de belleza.

Pide reportar y bloquear el número

“Ya son varias personas las que me han escrito y, claramente, ese no es mi número, es de Filipinas”, agregó Uzaga.

La modelo pidió a las personas que han sido contactadas por ese número reportarlo y bloquearlo para evitar inconvenientes.

Karol está por celebrar su cumpleaños

La guapa enfrenta esta situación a pocos días de celebrar su cumpleaños número 46, el próximo 22 de octubre.