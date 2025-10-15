Karol Uzaga, modelo y exreina de belleza, enciende la luz roja por esto que le está pasando

Karol Uzaga, una de las mujeres más bellas de Costa Rica, encendió las alarmas por una situación de la que está siendo víctima y de la que se enteró por terceros en las últimas horas.
LEA MÁS: Exreina de belleza Karol Uzaga da la fórmula de su cuerpazo y “canta” a su esposo, un exjugador de Saprissa
La modelo y Mrs. Universe Costa Rica 2015 denunció, públicamente, que varias personas le advirtieron sobre mensajes de WhatsApp que están enviando haciéndose pasar por ella.
Están usando su foto y un número falso
Uzaga, esposa del exjugador del Deportivo Saprissa, José Francisco “Chocha” Alfaro, compartió un pantallazo de su supuesto perfil de la aplicación de mensajería, expuso el número de teléfono y dejó ver la fotografía que están usando para engañar a la gente.
Según explicó Karol, a varios de sus contactos les están escribiendo, y aunque no detalló los fines de la comunicación, sí alertó que no es ella quien envía esos mensajes.
LEA MÁS: El “Cocha” Alfaro y su esposa se dieron un gusto que generó envidia en muchos
“Quiero aprovechar para decirles que a mis contactos de WhatsApp les están llegando mensajes y NO SOY YO, repito, NO SOY YO”, recalcó la guapísima exreina de belleza.
Pide reportar y bloquear el número
“Ya son varias personas las que me han escrito y, claramente, ese no es mi número, es de Filipinas”, agregó Uzaga.
La modelo pidió a las personas que han sido contactadas por ese número reportarlo y bloquearlo para evitar inconvenientes.
LEA MÁS: A esposa del Cocha Alfaro le dijeron de todo por ir al gimnasio, ella no se quedó callada y hasta “quemó” el contenido
Karol está por celebrar su cumpleaños
La guapa enfrenta esta situación a pocos días de celebrar su cumpleaños número 46, el próximo 22 de octubre.