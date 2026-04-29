Katherinne González habla del giro que dará su vida muy pronto al lado de Edson Picado

La imitadora Katherinne González se refirió al gran giro que dará su vida este 2026 al dedicarle un romántico mensaje a su novio Edson Picado por su cumpleaños.

El también integrante de Pelando el ojo celebró este 29 de abril y el mensaje de su pareja y compañera de trabajo se robó todas las miradas.

Katherinne González compartió románticas fotos junto a Edson Picado en su mensaje cumpleañero. Fotografía: Instagram Katherinne González. (Instagram/Instagram)

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Un amor que va al siguiente nivel

En su publicación, la también arquitecta no solo felicitó a su galán, sino que también recordó el importante paso que están por dar como pareja.

Ambos se casan el próximo 13 de junio, una fecha que ya tiene emocionados a sus seguidores.

“El amor verdadero sí existe”

Katherinne sorprendió con palabras llenas de amor hacia su futuro esposo, a quien describió como una pieza clave en su vida.

“Hoy celebro la vida de un hombre increíble con el que he compartido una parte lindísima de mi vida. Edson llegó a demostrarme que el amor verdadero sí existe y que a pesar de los días malos o situaciones difíciles de la vida, al final del día nos tenemos el uno con el otro”, dijo la también arquitecta.

Katherinne González y Edson Picado se casan el 13 de junio. Fotografía: Instagram Katherinne González. (Instagram/Instagram)

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Un cumpleaños muy especial

La humorista cerró su mensaje con una frase que dejó claro lo especial de este momento en su relación.

“Solo puedo desear todo lo bueno de esta vida para él, gracias infinitas por estar y creer en mí aún cuando yo no lo hago. Me siento muy orgullosa de saber que este es el último cumple siendo novios, el próximo seremos esposos si Dios quiere. ¡Te amo Eps, feliz cumpleaños!”, finalizó el mensaje.

El mensaje de Katherinne González a Edson Picado se llenó de comentarios y reacciones. Fotografía: Captura Instagram Katherinne González. (Instagram/Instagram)

Reacciones no se hicieron esperar

La publicación, acompañada de románticas fotos de la pareja, ya suma múltiples comentarios de felicitación y mensajes de cariño de seguidores que celebran su historia de amor.

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