Katherinne González hace sincera confesión a pocos días de su boda con Edson Picado

La imitadora Katherinne González abrió su corazón y habló con total sinceridad sobre las emociones que vive a escasos días de convertirse en esposa del también imitador Edson Picado.

La pareja dará el esperado “sí, acepto” este sábado 13 de junio, culminando una historia de amor que dio un paso decisivo hace año y medio, cuando se comprometieron durante un viaje a Argentina.

Katherinne González y Edson Picado se casan este 13 de junio. Fotografía: Instagram Edson Picado. (Instagram)

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Katherinne admite que vive días muy emocionales

Los imitadores de Pelando el Ojo compartieron un video en redes sociales en el que hablaron sobre la cercanía de la boda y los sentimientos que los acompañan en esta etapa.

Fue ahí donde Katherinne sorprendió con una confesión tan honesta como emotiva.

“Entre tanta cosa de organizar y tomar decisiones, uno ve que falta mucho (tiempo para la boda) y nosotros empezamos a organizar todo hace un año y no nos dimos cuenta de que el tiempo pasó tan rápido y ahora, al saber que es una realidad, hay muchos nervios. No se imaginan todo lo que he llorado, pero aquí estamos”, contó Katherinne.

“Siento un hueco en la panza”

La futura novia reconoció que la cercanía del gran día ha despertado una mezcla de emociones difíciles de describir.

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Katherinne confesó que tiene un constante “hueco en la panza”, reflejo de la emoción, la expectativa y los sentimientos que la invaden mientras se acerca la ceremonia.

Edson Picado también habló de la cuenta regresiva

Por su parte, Edson confirmó que ambos viven estos días entre la felicidad y los nervios.

El imitador explicó que están disfrutando cada etapa previa a la boda y que esperan con ilusión formalizar una relación que nació gracias al trabajo que comparten en el programa liderado por Norval Calvo.

La pareja ha mantenido en reserva la mayoría de los detalles del evento.

Katherinne González y Edson Picado hablan de sus emociones antes de la boda

Una boda rodeada de naturaleza y seres queridos

Aunque han preferido guardar discreción sobre aspectos específicos de la ceremonia, en días pasados ellos sí adelantaron algunos detalles sobre el ambiente que tendrá la celebración.

Según contaron, la boda se realizará en un entorno rodeado de naturaleza y contará únicamente con la presencia de familiares y amigos muy cercanos.

De esta manera, Katherinne González y Edson Picado se preparan para escribir un nuevo capítulo en una historia de amor que muy pronto pasará oficialmente del noviazgo al matrimonio.

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