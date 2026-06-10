Farándula

Katherinne González hace sincera confesión a pocos días de su boda con Edson Picado

Imitadores de Pelando el ojo se casan este sábado 13 de junio

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

La imitadora Katherinne González abrió su corazón y habló con total sinceridad sobre las emociones que vive a escasos días de convertirse en esposa del también imitador Edson Picado.

La pareja dará el esperado “sí, acepto” este sábado 13 de junio, culminando una historia de amor que dio un paso decisivo hace año y medio, cuando se comprometieron durante un viaje a Argentina.

Katherinne González y Edson Picado se están dando un descanso tras la trabajada que se dieron en Toros del 6
Katherinne González y Edson Picado se casan este 13 de junio. Fotografía: Instagram Edson Picado. (Instagram)

LEA MÁS: Imitadores de Pelando el ojo Edson Picado y Katherinne González están cada vez más cerca del “sí, acepto”

Katherinne admite que vive días muy emocionales

Los imitadores de Pelando el Ojo compartieron un video en redes sociales en el que hablaron sobre la cercanía de la boda y los sentimientos que los acompañan en esta etapa.

Fue ahí donde Katherinne sorprendió con una confesión tan honesta como emotiva.

“Entre tanta cosa de organizar y tomar decisiones, uno ve que falta mucho (tiempo para la boda) y nosotros empezamos a organizar todo hace un año y no nos dimos cuenta de que el tiempo pasó tan rápido y ahora, al saber que es una realidad, hay muchos nervios. No se imaginan todo lo que he llorado, pero aquí estamos”, contó Katherinne.

“Siento un hueco en la panza”

La futura novia reconoció que la cercanía del gran día ha despertado una mezcla de emociones difíciles de describir.

LEA MÁS: Katherinne González habla del giro que dará su vida muy pronto al lado de Edson Picado

Katherinne confesó que tiene un constante “hueco en la panza”, reflejo de la emoción, la expectativa y los sentimientos que la invaden mientras se acerca la ceremonia.

Edson Picado también habló de la cuenta regresiva

Por su parte, Edson confirmó que ambos viven estos días entre la felicidad y los nervios.

El imitador explicó que están disfrutando cada etapa previa a la boda y que esperan con ilusión formalizar una relación que nació gracias al trabajo que comparten en el programa liderado por Norval Calvo.

La pareja ha mantenido en reserva la mayoría de los detalles del evento.

Katherinne González y Edson Picado hablan de sus emociones antes de la boda

Una boda rodeada de naturaleza y seres queridos

Aunque han preferido guardar discreción sobre aspectos específicos de la ceremonia, en días pasados ellos sí adelantaron algunos detalles sobre el ambiente que tendrá la celebración.

Según contaron, la boda se realizará en un entorno rodeado de naturaleza y contará únicamente con la presencia de familiares y amigos muy cercanos.

De esta manera, Katherinne González y Edson Picado se preparan para escribir un nuevo capítulo en una historia de amor que muy pronto pasará oficialmente del noviazgo al matrimonio.

LEA MÁS: Katherine González y Edson Picado muestran cómo quedó la casa de sus sueños

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Katherinne GonzálezEdson PicadoPelando el ojoimitadores costarricenses
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.