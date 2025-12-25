Katherinne González inicia temporada de Toros Repretel con duro golpe al corazón

La querida imitadora Katherinne González comenzó su participación en la temporada taurina de Toros del 6 con el corazón lleno de emociones encontradas y un profundo sentimiento de nostalgia.

La integrante de Pelando el ojo vivió un momento muy sensible al recordar a su papá, Luis Enrique González Villalobos, quien fue siempre su fan número uno y un apoyo incondicional en su carrera artística.

Katherinne González es parte del elenco humorístico de Toros del 6. Fotografía: Instagram Katherinne González. (Instagram/Instagram)

Una Navidad sin su mayor admirador

El papito de Kathy falleció el pasado 30 de abril, por lo que este diciembre marca un antes y un después para ella, al enfrentar su primera Navidad y Año Nuevo sin él de manera física.

Ese vacío se hizo aún más presente minutos antes de salir al aire en la primera transmisión de Toros del 6, desde Pedregal, este jueves, cuando los recuerdos la invadieron por completo.

Katherinne González mostró esta tierna foto de su papá tomándole fotos cuando ella salía en tele. Fotografía: Instagram Katherinne González. (Instagram/Instagram)

El gesto que su papá nunca fallaba

Katherinne compartió en Instagram dos tiernas fotografías que retratan un gesto que su papá repetía cada vez que ella aparecía en televisión: tomarle una foto a la pantalla y enviarla al chat familiar para presumirla con orgullo.

Las imágenes conmovieron a sus seguidores y reflejan el amor y respaldo que siempre recibió de él.

El emotivo mensaje que tocó corazones

Junto a las fotos, la imitadora escribió un mensaje cargado de sentimiento, en el que dejó ver cuánto significa su papá en este nuevo capítulo de su vida.

“Esta foto significa tanto para mí. Hoy inicio una nueva temporada de transmisiones de fin de año, y aunque ya no tendré a mi papá del otro lado de la pantalla tomándome fotos, sé que una parte de él vive en mí, que el amor trasciende y que viviré y seguiré adelante en su honor. ¡Gracias pa, por hacerme creer en mí misma! Te amo hasta el cielo pa”, escribió González.

Don Luis Enrique presumía con orgullo a su hija en el chat de la familia. Fotografía: Instagram Katherinne González. (Instagram/Instagram)

El mensaje provoca muchas reacciones y palabras de apoyo de colegas, amigos y seguidores, quienes le enviaron fuerza y cariño en esta etapa tan sensible.

