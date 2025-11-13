Katherinne González presenta orgullosa a su linda hermana en un día muy especial para las dos

La talentosa imitadora Katherinne González vivió este jueves un momento cargado de orgullo y emoción al presentar públicamente a su hermana menor, Kristen González, en un día muy especial para ambas.

Katherinne González muy feliz y emocionada con el logro de su hermana Kristen. Fotografía: Instagram Katherinne González. (Instagram/Instagram)

Orgullo de hermana

Katherinne presumió con todo el corazón a Kristen, quien a sus 21 años se graduó como administradora de empresas en la Universidad Nacional (UNA).

“Me siento tan feliz y orgullosa de ver a mi hermana graduándose de Administración de empresas, porque a pesar de ser un año tan difícil para nosotras, Dios nos sigue dando razones para seguir adelante, para creer que nuestro papá está en cada logro, en cada bendición, en cada alegría”, afirmó la figura de Pelando el ojo y de Repretel.

Un año de pruebas y de fe

Las hermanas González enfrentaron el pasado 30 de abril la dolorosa pérdida de su papá, don Luis Enrique González Villalobos, por lo que Katherinne reconoce que el 2025 no ha sido fácil para ellas.

Katherinne González junto a Kristen, su hermana recién graduada. Fotografía: Instagram Katherinne González. (Instagram/Instagram)

Aun así, la artista quiso aprovechar la ocasión para expresarle a su hermana cuánto la ama y lo mucho que la admira.

Amor de hermanas que inspira

“¡Te amo Kris! Gracias por ser tan linda, tan especial y con esa fuerza y madurez que tanto admiro. Gracias por ese amor tan real de hermanas. Por muchos más éxitos y sueños cumplidos. Aquí estamos para siempre, la una para la otra”, escribió Katherinne con evidente ternura.

Doble celebración para Kristen

Por si fuera poco, Kristen está a punto de tener otra gran razón para celebrar, pues en pocos días cumplirá 22 años. La joven estará de manteles largos el próximo 16 de noviembre, cerrando así un año que, pese a las pruebas, también le deja grandes motivos para sonreír.

