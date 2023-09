Keyla Sánchez habla de la resaca y del licor que toma cuando se enfiesta

La presentadora de canal 7, Keyla Sánchez, dice que le gusta muchísimo el Cacique.

Keyla Sánchez confesó este miércoles cuál es el licor que toma cuando se enfiesta, habló de la resaca y reveló si ella prefiere los tragos o los shots.

La presentadora de canal 7 hizo las singulares confesiones durante una entrevista que le hicieron en vivo la periodista farandulera, Glenda Medina, y el youtuber Diego Bravo, a través de Instagram.

En la breve conversación, Sánchez reveló que ella es bastante “baratica” cuando de invitarla a licor se trata, pues como buena tica pone el codo en la mesa con un trago de Cacique.

“Yo soy muy baratica. Solo Cacique tomo”, mencionó Sánchez, quien contó que lo liga con soda y se lo toma en vaso michelado.

Keyla reafirmó que ella sale muy barata como tomadora de licor porque nunca aprendió a tomar whisky, el ron y el vodka no le gustan y la cerveza le inflama muchísimo el estómago.

“Yo solo eso”, reafirmó Keyla respecto a que solo le gusta tomar el “cuatro plumas”.

La ramonense también habló de que los shots no le gustan para nada y que prefiere los tragos.

“No tomo tequila. El aguardiente dicen que es rico, pero hay gente que es ‘team’ shots o tragos; yo ‘shots’ no, me da miedo”, agregó Sánchez, de 31 años.

En cuanto a la goma, la guapa y risueña figura del canal del trencito opinó: “Les voy a hacer sinceros, depende mucho de lo que usted tome, así es la goma. Hay gente que toma whisky y no le da goma, hay gente que toma vino y le da aquel gomón y dolor de cabeza; depende mucho de lo que se consuma, así va la goma. Al final, la peor goma, la que yo he escuchado, es la del vino, que dicen que duele todo, que la cabeza, que le da la deshidratación al día siguiente…”, agregó.

Otra cosa que mencionó la influenciadora es que ella no cree en los planes de salir tranquilos de fiesta. “Si yo me enfiesto, yo quiero quedarme en la fiesta, no quiero que me quiten, que me saquen, no quiero irme. Esos planes tranquis, no creo en eso”, aseguró.

Diego Bravo aprovechó que Keyla estaba con su lengua bien suelta para preguntarle cuál ha sido el peor bañazo que se ha llevado por culpa del alcohol, pero la respuesta de Sánchez no fue la que muchos señalaban en los comentarios.

“Vieras que ahorita no me acuerdo. Vamos a ver, no no, vieras que la verdad, a mí no, sí me ha tocado cuidar bañazos que es diferente; pero siento que no, más bien uno tiene que cuidarse mucho y decir hasta aquí o ya no más”, respondió Key.

Keyla Sánchez dice que cuando ella se enfiesta, se enfiesta. (Captura)

Glenda Medina, por su parte, quiso conocer la opinión de la presentadora sobre los lagunazos que da al día siguiente el haberse enfiestado muchísimo, pero Keyla no pudo dar su opinión porque se quedó sin señal y salió del aire.

