Kike de Heredia estuvo en la Asamblea Legislativa haciendo un pedido muy especial

Kike de Heredia estuvo el jueves en la Asamblea Legislativa y se reunió con Pilar Cisneros. Cortesía

El músico Kike de Heredia ya se siente tan bien de su salud que viajó de San Carlos a San José para visitar la Asamblea Legislativa y hacerle un pedido muy especial a los diputados.

El trompetista visitó el nuevo edificio en compañía de su esposa y, según nos contó, su intención era pedirle ayuda a algunos diputados para hacer realidad el sueño de su hijo Carlitos.

Su hijo, quien falleció en enero 2020 a los 17 años, soñaba con que existiera un cementerio solo para niños, luego de ser diagnosticado con un tumor en la cabeza y de una situación familiar que vivieron.

“El sueño de mi hijo Carlitos era comprar un terreno para que fuera el primer cementerio para todos los niños de Costa Rica. A su abuelo (fallecido) lo sacaron del cementerio de San Carlos por no pagar después de cinco años, él se enojó y me dijo que él iba a comprar un terreno y que a esos niños nunca los sacarían hasta la venida de Jesucristo”, comentó el músico cristiano.

Leslie Borges y Pilar Cisneros compartieron con el músico. Cortesía

Ahora que él se recuperó de la infección en sus pulmones, que lo tuvo muy mal a finales de febrero, decidió seguir adelante con la idea de hacer realidad el deseo de su “príncipe”, como le decía a su hijo, y por eso acudió a los diputados para pedirles ayuda.

El creador de temas como “Al rojo vivo”, del grupo Carnaval, contó que la diputada Pilar Cisneros, así como Leslie Borges, fueron los que lo recibieron. Con el alajuelense hasta almorzó pollito en su despacho.

LEA MÁS: Kike de Heredia vivió un milagro en su salud

Su hijo Carlitos, de 17 años, falleció en el hospital de San Carlos en el 2020. Facebook

Luego de plantearles su idea, al parecer, el socialcristiano le prometió que lo iba a ayudar, pero no le dijo en concreto de qué manera.

“El diputado nos va ayudar, me dijo que un día de estos nos volveremos a ver. Lo que es de Dios viene y lo que no es de Dios no viene, soy un siervo de Dios y tengo mucha paz”, agregó.

Kike de Heredia se reunió con algunos diputados.

Para tratar de hacer realidad el sueño de Carlitos, el músico también se dedica a vender toda su música a través de una llave USB, que contiene canciones de adoración y sus famosas cumbias, además escribió un libro cuyos ingresos también son para este proyecto.

El legislador lo llevó a conocer el plenario. Cortesía

“Seguimos soñando con comprar una propiedad para hacer un cementerio para niños cuyos padres sean de muy bajos recursos y así no tengan que pagar nada luego de pasar por un proceso tan duro como lo es la pérdida de un hijo”, mencionó .