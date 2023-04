Kimberly Loaiza mostró su “nidito de amor”

La exparticipante de Dancing With the Stars Kimberly Loaiza se independizó y no aguantó las ganas de compartir esa noticia con sus seguidores.

Con mucha felicidad, Kim les dio un tour a sus seguidores por su apartamento.

“Quería mostrarles mi hogar limpio, y que huela rico porque eso se transmite”, añadió.

La presentadora duró varios días arreglando, decorando y ordenando su acogedor apartamento al que nombró su “nidito de amor”.

Y aunque a Kim le hacen falta algunos mueblecitos, en sus historias contó lo que tiene pensado ubicar en cada espacio.

“Esta es la tendencia de ahora, mientras tanto me siento a comer en la mesita del piso como una china a pata cruzada”, expresó.

La guapa presentadora enseñó todo lo que se ha podido comprar: cocina, refri, lavadora, olla arrocera, coffee maker, entre otras cosas básicas para vivir cómodamente.

Kim está tan enamorada de su apartamento que en historias pasadas había mostrado su ‘nidito de amor’ por fuera y resulta que cuenta con una fuente de agua que la tiene completamente enamorada, porque ella se imagina en una mecedora junto a la ventana, con una copa de vino escuchando el agua de la fuente para relajarse.