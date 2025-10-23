La cantante española Ana Mena sorprendió al revelar la edad de su “primera vez”

La reconocida cantante y actriz española Ana Mena ha dado de qué hablar tras confesar la edad en la que tuvo “su primera vez”.

Mena fue invitada al programa Cara C, de Los40, donde se descubre la faceta poco conocida de personajes reconocidos en el mundo artístico.

La artista habló de varios temas sin tapujos, pero lo que más llamó la atención de los internautas fue una confesión muy íntima.

La cantante y actriz Ana Mena, habló sin tapujos. (Ana Mena/Instagram)

Una confesión que sorprendió a sus fans

“Me llegué a sentir presionada por lo que se supone que tiene que pasar a cierta edad. Luego te das cuenta de que es absurdo, que cada persona tiene su ritmo y que no hay un momento para cada cosa, sino cuando tú lo sientes”, reveló.

Luego, comentó que su primera experiencia íntima fue “con casi 25 años”, y aprovechó para mandar un mensaje a las mujeres de que no se sientan presionadas por la sociedad y que no existe un tiempo ni una edad y que cada uno puede elegir cuándo hacerlo.

Una vida artística desde niña

Ana Mena, nacida en 1997, ha estado vinculada a la televisión desde muy joven. En 2009 participó en el programa “Menuda Noche” y en la miniserie “Marisol, la Película”.

En 2010 participó en el reality show musical de Disney “My Camp Rock 2”, donde resultó ganadora.

A lo largo de su carrera, ha sido parte de distintas producciones, aunque en la actualidad está más enfocada en su faceta musical.