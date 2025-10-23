Una de las periodistas y productoras más queridas de Teletica se despide de canal 7 tras 11 años

Mariana Montoya trabajó en canal 7 durante casi 11 años. Fotografía: Facebook Mariana Montoya. (Instagram/Instagram)

La periodista y productora Mariana Montoya, conocida cariñosamente como Nana, dejó Teletica después de casi 11 años de trayectoria en canal 7.

Su salida se produjo porque aceptó una nueva oportunidad laboral en el área corporativa, según confirmó a La Teja.

“Hacia Teletica lo único que siento es agradecimiento. Es una empresa que siempre voy a llevar en el corazón. A veces hay que tomar decisiones difíciles y esta fue una, pero me voy agradecida por todo lo que he aprendido a lo largo de estos casi 11 años”, afirmó Montoya a este medio.

Trayectoria destacada en Teletica

Nana se incorporó a canal 7 en el 2014 e integró el equipo técnico y periodístico del programa El último pasajero, luego trabajó en Teletica Formatos en programas como Tu cara me suena o ¿Quién quiere ser millonario?. También fue parte del equipo de producción del recordado Teleclub, de doña Inés Sánchez, y de El buscador en red, con Édgar Silva.

En los últimos meses fue parte del equipo de reporteros de De boca en boca y actualmente era la productora del programa Los Doctores, que se estrenó el 7 de abril pasado.

El programa Los Doctores era producido por Mariana Montoya. Fotografía: Captura Teletica. (Instagram/Instagram)

Los Doctores sigue con nueva productora

Pablo Campos, jefe de Los Doctores, también confirmó a este medio la salida de la productora del programa que él dirige y le deseó muchos éxitos en su nuevo trabajo.

“Mariana tiene una nueva oportunidad laboral, aunque lamentamos su salida, sabemos que será una etapa profesional muy importante para ella. Los Doctores continúa con el mismo compromiso y el mismo objetivo que tenemos desde hace 7 meses”, destacó Campos.

Aclaró que con la salida de Nana, la nueva productora de Los Doctores es Giselle Camacho, quien también es periodista y productora del 7.

Sobre su sucesora, agregó: “Giselle tiene muchos años en el canal, trabajó en 7 Estrellas y Los Viernes de Comedia. La admiro y respeto porque la considero una de las productoras más creativas que he conocido. Los Doctores sigue con el mismo compromiso: educar en temas de salud preventiva y mantener a la población informada de manera responsable”.

Pablo Campos despidió con esta foto a su amiga y ahora excompañera de trabajo, Mariana Montoya. Fotografía: Instagram Pablo Campos. (Instagram/Instagram)

Despedida con cariño y nuevos retos

Mariana Montoya deja un legado de profesionalismo y creatividad en Teletica, y su salida marca el inicio de un nuevo capítulo en su carrera profesional.