La chef Sophia Rodríguez compartió un momento que la tiene brincando de un pie

Sophia Rodríguez y su bebita July. (Instagram)

La querida chef Sophia Rodríguez está con una sonrisa de oreja a oreja.

Y es que resulta que su bebita dijo una palabrita que le llenaron el corazón de mucho amor.

La macha, mediante su cuenta de Instagram, compartió un video donde se escucha cuando su bebé pronuncia “mamá”.

En el video se escucha a Sophi decir: “¿A quién estás llamado?”; sin embargo, cuando se acerca a su bebita no dice nada.

Rodríguez escribió: “Lloren conmigo, saber y sentir que me reconoce, me llama y me necesita, es demasiado precioso. La primera de millones de veces en nuestra vida”.

Sin duda, este momento fue muy especial para la querida cocinera, quien sabemos está “locamente” enamorada de su pequeña y hermosa July.

Varios de sus seguidores, al ver el emotivo video, escribieron mensajes como: “Me muero”, “Llore, es demasiado emocionante cuando nos dicen mamá por primera vez”, “Cómo no llorar, si a uno como mamita se le llena el corazón de alegría”.