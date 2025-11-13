La influencer Brittany Miller pide perdón tras fingir que tenía cáncer y explica las razones de su mentira

Brittany Miller, una creadora de contenido británica que fue condenada por fraude, ha vuelto a generar controversia luego de admitir en redes sociales que fingió tener cáncer gástrico en etapa tres en el año 2017.

LEA MÁS: MrBeast abre un parque de retos por tiempo limitado: Así puede ser el próximo en participar

La joven, que ahora ofrece su perdón, detalló las razones detrás del engaño.

La mentira que se originó en una crisis personal

Nueve años después de su mentira, la joven decidió “dar la cara” a través de unos videos en su cuenta de TikTok, donde admitió su error y ofreció disculpas a sus seguidores y al público.

LEA MÁS: Tatuador Max Rodríguez comparte el triste video de cómo murió su gato y busca a los responsables

Brittany Miller pidió disculpas y explicó que no quería obtener un beneficio económico. (Brittany Miller/TikTok)

Según relató, el engaño comenzó cuando tenía 21 años. En aquel momento, la creadora de contenido no era tan conocida en redes, enfrentaba una severa crisis emocional y había perdido tanto a su pareja como su empleo.

LEA MÁS: Estilista contó que lo “humillaron” tras equivocarse en programa de Teletica

La situación se salió de control

La presión y el estado de crisis la llevaron, según sus propias palabras, a confesarle a una persona cercana que padecía esa enfermedad.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente y se hizo pública, al punto que se creó una página con el objetivo de recaudar fondos en su nombre.

Este es el video más reciente compartido por Brittany Miller.

Miller aclaró que ella no fue quien inició la campaña de donación y que tomó la decisión de cerrarla en cuanto comenzaron a llegar las primeras donaciones.

La creadora de contenido indicó que nunca tomó ese dinero y que su objetivo primordial era mantener cerca a las personas que quería.

Condena por “fraude por falsa representación”

La verdad sobre el engaño salió a la luz en 2020, cuando una examiga la desenmascaró públicamente. El caso fue llevado a investigación y Miller fue condenada por el delito de “fraude por falsa representación” en Reino Unido, según información revelada por el medio Infobae.

La mujer fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional y se le impuso el pago de una indemnización económica, informó El Clarín.

En un video publicado por Miller este jueves, explicó que su intención nunca fue estafar, ni buscar fama, sino que solamente buscaba atención.