La mala suerte persiguió a Choché Romano hasta su último día en Bahamas: esto le pasó

La mala suerte no soltó a Choché Romano durante su viaje familiar por Bahamas, pues en su último día de vacaciones por el exuberante archipiélago caribeño sufrió una “desgracia” más.

Desde las historias de su esposa Ashley García, Choché explicó en un video el porqué de su ausencia en redes sociales, tras días de intensa actividad compartiendo los infortunios y las dichas de sus vacaciones.

Choché Romano fue víctima de varias "tragedias" en sus vacaciones. (redes)

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Sin celular

Según contó, su celular se lo llevó el mar cuando intentaba grabar unos videos y, aunque recuperó el aparato, este no funcionó más. El celular de Choché era un chuzo porque era la más reciente versión de una de las marcas más vendidas en todo el mundo.

“Estoy hablándoles desde las historias de Ash porque mi celular se lo llevó el mar. El último día de Bahamas, estábamos grabando unas cosas, se me cayó el celular al mar y lo llevé al servicio técnico de Panamá y se murió; entonces desde hace tres días no tengo teléfono”, dijo Romano.

Choché contó que continuará sin celular por unos días más, pues el asunto lo podría resolver hasta el lunes por la tarde, muy posiblemente después de que regresen a Costa Rica.

Choché Romano cuenta su última "desgracia" en Bahamas

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Mala suerte

La pérdida del celular cerró un viaje que para la familia estuvo lleno de infortunios. Originalmente, Choché, su esposa y sus dos hijas iban para Bali, pero un requisito migratorio que no cumplieron abortó esa misión cuando intentaban volar.

Tras varios días varados en Panamá, la familia viajó a Bahamas, pero cuando aterrizaron, a Choché lo mandaron a un cuarto para una revisión más exhaustiva.

Tal experiencia, aseguró, la narrará después en el podcast que tiene con Yiyo Alfaro.

Superado ese episodio, Choché sumó uno nuevo en el hotel, cuando sufrió una picadura que lo mandó a una clínica.

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