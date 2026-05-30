Otra tragedia en vacaciones: Choché Romano terminó en una clínica en Las Bahamas

Las vacaciones soñadas de Choché Romano y su familia parecen estar lejos de convertirse en realidad, pues después del gran problema migratorio que vivieron cuando intentaban viajar a Bali, ahora el humorista contó que sufrió otro inesperado percance durante su paseo por Las Bahamas.

Luego de quedar varados a mitad de semana en Panamá por no contar con algunos requisitos migratorios necesarios para ingresar a Bali, Choché, y su esposa Ash García decidieron cambiar completamente el rumbo y finalmente optaron por viajar a Las Bahamas.

Choché Romano y su esposa Ashley García (redes/Instagram)

Sin embargo, la mala racha continuó desde que aterrizaron en el país caribeño. El presentador relató en sus redes sociales que, apenas llegaron al aeropuerto, fue enviado al cuarto de migración para una revisión más exhaustiva. Historia que después contará en su podcast.

Pero la cosa no terminó ahí, pues ya instalados en el hotel y disfrutando de la paradisíaca vista, donde el mar quedaba prácticamente a pocos metros de la habitación, Choché sufrió una picadura que terminó complicándole el paseo familiar.

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“Qué tal que voy para el doctor, para la clínica aquí en Las Bahamas, porque algo me picó en el pie, lo tengo demasiado inflamado, me duele toda la pierna, soy alérgico a las picaduras”, contó el humorista en sus historias de Instagram mientras mostraba la inflamación en su pie.

El también presentador explicó que el dolor empezó a intensificarse rápidamente, por lo que no tuvo más opción que acudir a un centro médico para recibir atención.

Choché Romano sigue con sus tragedias en medio de sus vacaciones. (redes/Instagram)

Por suerte, contaba con un seguro de viajes bastante completo, algo que terminó salvándolo de pagar una enorme suma de dinero por la emergencia médica.

Según detalló, el seguro cubrió la consulta médica, una inyección, medicamentos y una crema especial para bajar la inflamación.

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“Menos mal tengo un superseguro porque esto aquí cuesta un ojo de la cara”, comentó entre risas, tratando de tomar con humor las complicaciones que le han surgido durante las vacaciones.

Choché Romano sigue con sus tragedias en medio de sus vacaciones. (redes)

A pesar de todos los contratiempos, la familia Romano García continúa disfrutando del paseo que improvisaron a último momento.