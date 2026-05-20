La polémica con el esposo de Ana Bárbara le sigue pasando factura a Adri Toval

La periodista costarricense Adri Toval afirmó que continúa viviendo las consecuencias relacionadas con el escándalo que protagonizó junto a Ángel Muñoz, esposo de la cantante Ana Bárbara.

Adri contó a La Teja que ahora enfrenta un nuevo problema vinculado con sus redes sociales.

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Según contó, su cuenta de Instagram fue dada de baja nuevamente, situación que le ha generado complicaciones debido a que utiliza esa plataforma como parte fundamental de su trabajo y exposición profesional.

Adri Toval es conocida en redes sociales por su contenido farandulero. (Adri Toval/Instagram)

“Ángel me lo tumbó de nuevo. Ya van dos veces y dos cuentas”, mencionó Toval.

La pérdida de su cuenta afecta su trabajo

La comunicadora explicó que, en este tipo de casos, normalmente la solución es crear una nueva cuenta desde cero.

Además, aseguró que un amigo periodista suyo habría pasado por una situación similar recientemente y, según nos dijo, el responsable sería Ángel.

Toval también compartió una captura de pantalla donde aparece un reporte relacionado con derechos y en el que figura el nombre de Ana Bárbara, además de un correo que, según ella, pertenecería a Muñoz.

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Hace días no se escuchaba nada sobre Ana Bárbara y Ángel Muñoz. (redes/Instagram)

“Si se llega a un acuerdo para restaurar el contenido denunciado, la parte que ha presentado la denuncia deberá enviarnos una retracción mediante el canal apropiado. Tenga en cuenta que el denunciante no está obligado a responder a su solicitud”, se puede leer en el correo.

En la captura compartida por la periodista, también aparece un formulario habilitado para presentar una apelación ante el reporte realizado.

Según se aprecia en la imagen, el procedimiento estaría relacionado con contenido denunciado dentro de la plataforma, por lo que la comunicadora tendría la opción de solicitar una revisión del caso para intentar recuperar su cuenta.

Una polémica que cambió su vida pública

Desde que hizo pública una supuesta infidelidad con el esposo de Ana Bárbara, Adri ha estado en el centro de la conversación digital.

Aunque recibió críticas y cuestionamientos, también reveló anteriormente que la situación le abrió nuevas oportunidades laborales, especialmente en televisión.