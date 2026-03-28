La Ponky no se guarda nada y dijo con qué tipo de hombre jamás andaría

La modelo Jacky Segura, más conocida como La Ponky, no tuvo reparos al decir por qué nunca tendría una relación amorosa con un hombre de 20 años.

Jacky Segura le apagó la ilusión a los veinteañeros que suspiran por ella. Fotografía: Instagram Jacky Segura. (Instagram/Instagram)

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Recordada por su pasado como participante del programa de Repretel, Combate, la guapa lanzó sus verdades al respecto luego de una pregunta que le hicieron en redes.

“¿Te meterías con uno de 20?”, fue la interrogante que le hicieron a Segura por medio de la cajita de preguntas de Instagram.

El tema no le hizo absolutamente nada de gracia, pero dio pie para manifestar su punto de vista, el cual arruinó el sueño de muchos de conquistar su corazón.

“No, mi cielo”, dijo tajante de entrada antes de enumerar las seis razones de su sincero punto de vista.

La Ponky dijo que a los 20 apenas se está empezando a vivir, por lo que las personas suelen no tener claro qué quieren.

Jacky Segura le cerró así las puertas de su corazón a los veinteñeros. Fotografía: Instagram Jacky Segura. (Instagram/Instagram)

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“A esa edad ustedes están empezando a vivir. Están en su época de testosterona al mil, infieles hasta más no poder. Están saliendo del cole, no saben lo que quieren en la vida”, consideró.

Luego dijo que ella ya no está para ser maestra, ni enseñarle nada a nadie. “Yo estoy para que me enseñen, no para enseñar; paso”, afirmó.

Segura tiene 33 años y este 31 de marzo celebrará sus 34, por lo que la década de los 20 ya quedó lejos para ella, no solo en términos de edad, sino también para intentar una relación sentimental con un veinteañero.

Segura aprovechó toda la popularidad que le dejó en el pasado su paso por el desaparecido programa de Repretel para proyectarse como modelo.

Jacki Segura es una de las creadoras de contenido para adultos más conocidas del país. Fotografía: Instagram Jacky Segura. (Instagram)

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Actualmente, ella es una de las creadoras de contenido para adultos más seguidas y reconocidas del país, facturando miles de colones cada mes.