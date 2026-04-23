La Ponky revivió en el Ricardo Saprissa un detalle de su pasado que muy pocos recordarán

La modelo Jacky Segura, conocida como La Ponky, vivió un momento cargado de recuerdos que dejó a muchos con la boca abierta.

La exparticipante de Combate llegó este miércoles al Estadio Ricardo Saprissa para presenciar el partido del Deportivo Saprissa ante Guadalupe FC.

Jacky Segura es en la actualidad una cotizada modelo y creadora de contenido para adultos. (Instagram/Instagram)

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Sin embargo, más allá del juego, lo que realmente llamó la atención fue la confesión que hizo mientras recorría el estadio.

“Bailaba en la cancha con las Moraditas”

Segura recordó que, años atrás, formó parte de las famosas Moraditas, el grupo de bailarinas que animaba los entretiempos en el reducto tibaseño.

“Este lugar me trae recuerdos cuando bailaba ahí en medio de esa (cancha) con las Moraditas”, afirmó, señalando el terreno de juego.

La revista Diez tiene esta publicación de los tiempos de La Ponky como moradita. (Instagram/Instagram)

Esa etapa se dio alrededor del 2018, cuando también destacaba como bailarina en eventos masivos y participante de competencias fitness.

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De moradita… a liguista

Aunque ese pasado la vincula con el Saprissa, Jacky sorprendió al revelar que actualmente apoya al archirrival.

“No le digan a mi mamá que ando viendo a Saprissa. Dos liguistas en el estadio Saprissa, no le digan a nadie”, dijo entre risas, dejando claro su cariño por Liga Deportiva Alajuelense.

El recuerdo que sacudió a La Ponky

Un pasado que la llevó a la televisión

Su faceta como bailarina fue clave para abrirse camino en el mundo del entretenimiento, hasta llegar a la pantalla chica con Combate, uno de los programas más recordados de la televisión nacional y de mayor éxito de Repretel.

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